Destan ne zaman? Destan 22. bölüm bu hafta yayınlanacak mı? Destan neden yok? Destan yeni bölüm yayınlandı mı?

Destan ne zaman? Sevilen tarihi dizi Destan'ın yeni bölümü araştırılıyor. Dizinin son bölümünü izlemek isteyenler hayal kırıklığına uğradı. Peki ama Atv yayın akışında neden Destan yok? Destan 22. bölüm bu hafta yayınlanacak mı? Destan neden yok? Destan yeni bölüm yayınlandı mı? Destan 22. bölüm izle...