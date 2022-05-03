Destan ne zaman? Destan 22. bölüm bu hafta yayınlanacak mı? Destan neden yok? Destan yeni bölüm yayınlandı mı?
Destan ne zaman? Sevilen tarihi dizi Destan'ın yeni bölümü araştırılıyor. Dizinin son bölümünü izlemek isteyenler hayal kırıklığına uğradı. Peki ama Atv yayın akışında neden Destan yok? Destan 22. bölüm bu hafta yayınlanacak mı? Destan neden yok? Destan yeni bölüm yayınlandı mı? Destan 22. bölüm izle...
2022-05-03 09:08:00
Sevilen tarihi dizi Destan'ın yeni bölümü araştırılıyor. Dizinin son bölümünü izlemek isteyenler hayal kırıklığına uğradı. Peki ama Atv yayın akışında neden Destan yok? Destan 22. bölüm bu hafta yayınlanacak mı? Destan neden yok? Destan yeni bölüm yayınlandı mı? Destan 22. bölüm izle...
Destan 22. bölüm bu hafta yayınlanacak mı?
Destan dizisinin 22. bölümünün 3 Mayıs Salı günü yayınlanması bekleniyordu. Fakat Atv yayın akışında "Aşk Bu Mu?" filminin yer aldığı görülüyor.
Bayram nedeniyle tatile giren Destan dizisinin yeni bölümü 10 Mayıs Salı günü izleyicisiyle buluşacak.
Destan ne zaman?
Destan dizisi her salı günü Atv ekranlarıdna yayınlanıyor. Fakat bu hafta bayram tatili nedeniyle Atv ekranlarında filmler gösterilecek..
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