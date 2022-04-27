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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Destan 21. bölüm tek parça izle Atv | Youtube Destan son bölüm izle | Destan 21. bölüm yeni bölüm full HD

Destan 21. bölüm tek parça izle Atv | Youtube Destan son bölüm izle | Destan 21. bölüm yeni bölüm full HD

Destan 21. bölüm tek parça izle Atv | Sevilen tarihi dizi Destan'ın 21. bölümü sevenleriyle buluştu. Yeni bölümde nefesler tutuldu. Peki ama son bölümde neler yaşandı? Youtube Destan son bölüm nereden izlenir? Destan 21. bölüm yeni bölüm full HD...

28 Dakika Önce
2022-04-27 00:34:27
Destan 21. bölüm tek parça izle Atv | Youtube Destan son bölüm izle | Destan 21. bölüm yeni bölüm full HD

Sevilen tarihi dizi Destan'ın 21. bölümü sevenleriyle buluştu. Yeni bölümde nefesler tutuldu. Peki ama son bölümde neler yaşandı? Youtube Destan son bölüm nereden izlenir? Destan 21. bölüm yeni bölüm full HD...

Destan 21.bölüm tek parça izle

Atv ekranlarında yayınlanan Destan dizisinin 21. bölümünü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

DESTAN 21.BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ...

Destan 21. bölüm özeti

Ulu Ece ve Alaca kardeşliği

Çok küçük yaşta birbirinden ayrılan abla kardeş Akkız'ı yok etmek için tekrar bir araya gelir. Zeki bir plan ile Alaca Hatun'u Akkız'ın yanına sokan Ulu Ece'nin şimdiki planı ne olacaktır? Akkız, Alaca'nın annesini olmadığını öğrenecek mi?

Çolpan ve Balamir'in hamlesi Alpagu han'ı tahtından edebilecek mi?

Şavaş kararı alan Alpagu Han askerlerin iaşelerini temin etmesi için görevlendirdiği Kaya Yabgu'dan gelen haberle şok olur. Gök Orda'da tahılın ve yiyeceğin kalmadığını öğrenen Alpagu Han'ın buna karşı hamlesi ne olacaktır. Planları istedikleri gibi ilerleyen Çolpan ve Balamir'in bir sonraki hedefi nedir?

Mei Jin'in büyük kozu nedir?

Dağ baskınını yapan ve Batuga'yı öldürmeye çalışan aldakçıbaşını sağ bırakan Mei Jin, her şeyi aldakçıbaşına itiraf ettirip hem Çin'e atılan iftirayı temizlemek, hem de Ulu Ece ve Kaya'yı ölüme götürmek istemektedir. Elinde bu büyük kozu tutan Mei Jin başarılı olabilecek midir?

Kardeş kavgası

Tutkun'un Ulu Ece ve Kaya tarafından öldürüldüğüne emin olan Temur, Kaya'yı pusuya düşürerek alt eder. Köşeye sıkışan Kaya her şeyi itiraf edecek midir?

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