Destan 18. bölüm izle tek parça | ATV Destan dizisi son bölüm izle | Destan 18. bölüm Youtube'da verildi mi?

Destan 18. bölüm izle tek parça | Atv ekranlarında her salı yayınlanan Destan dizisinin yeni bölümü (18.bölümü) yayınlandı. Peki ama Destan dizisinin yeni bölümünde neler oldu? Destan 18. bölüm Youtube'da verildi mi? İşte merak edilen Destan'ın son bölümü...

Atv ekranlarında her salı yayınlanan Destan dizisinin yeni bölümü (18.bölümü) yayınlandı. Peki ama Destan dizisinin yeni bölümünde neler oldu? Destan 18. bölüm Youtube'da verildi mi? İşte merak edilen Destan'ın son bölümü...

Destan 18. bölüm izle tek parça

Atv ekranlarında sevenleriyle buluşan Destan dizisinin yeni bölümü olan 18. bölümü yayınlandı. İzlemek için linke tıklayınız. DESTAN 18. BÖLÜM LİNKİ...

Destan 18. bölüm özeti

Bu hafta "Batuga dağ tahtına oturuyor!" başlığıyla yayınlanan Destan dizisinde;

Çolpan Han ve Balamir ölecekler mi?

Batuga'nın Türkleri bir etme gayesi için topladığı gizli toplantıyı basan Alpagu Han, Balamir ve Çolpan Han'ı ağır yaralamıştır. Batuga, Akkız, Saltuk ve Temur, Çolpan Han ve Balamir'i Kün Ata'ya yetiştirip kurtarabilecekler midir? Alpagu Han baskın sonrası Çolpan Han ve Balamir'i öldürdüğünü düşünerek başsız kalan Batı Gök Kağanlığına yönelir ve ele geçirir. Başsız kalan boy begleri Alpagu Han'a biat edecekler mi? Alpagu Han eski gücüne kavuşacak mı?

Dağ Hanı Batuga'nın ilk buyruğu

Çolpan Han'dan boşalan Dağ Tahtına Batuga geçer. Dağ Han'ı olan Batuga, sadece baharın gelişinin değil, Türklerin Ergenekon'dan çıkışının da sembolü olan Nevruz bayramında keçeye oturur ve ilk buyruğu ölüm değil düğün olur. Yas biter bitmez, Sırma ile Yaman'ın düğünü yapılacaktır.

Akkız annesini kurtarabilecek mi?

Sırma ve Yaman'ın Türk adetlerine göre yapılacak düğünün hazırlıkları sürerken, Akkız Günseli ve Çalayır'ın yardımıyla Gök Saray'a girer ve anasının saklı tutulduğu yeri öğrenir! Alaca, Akkız'a "Düşlerimden daha güzelsin, tıpkı doğduğun gün gibi kokarsın" diyerek sarılırken Akkız, annesi olduğunu söylenen Alaca'yı kurtarabilecek mi? Ana kız kavuşabilecekler mi? Ulu Ece düğünü öğrenmiştir ve sadece Akkız ile Batuga'yı değil, bütün Dağ boyunu ortadan kaldırmayı kafasına koymuştur! Ulu Ece'nin hamleleri neler olacaktır?

Destan 18. bölüm Youtube'da verildi mi?

Destan dizisinin resmi Yotube kanalında tek parça izlemek için TIKLAYINIZ... .