DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2022 İBB Ramazan kolisi erzak yardımı başvurusu nasıl yapılır? İstanbul Ramazan kolisi gıda yardımı nasıl alınır?
Eskişehirspor - Akhisarspor maçını canlı izle! 2.Lig
31 Mart A101 broşürü | Bu hafta A101'e ne geldi? Mart son günü A101 Aldın Aldın kataloğu
''Abramovich, Zelenski'nin mektubunu Putin'e götürdü'' iddiası: Çöpe atacağım!
Düzcespor - Şile Yıldızspor maçı canlı yayınlanacak mı?
Çağdaş Çelik: “Son zamanlarda aynaların maliyetleri arttı”
Çorum FK - Somaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü'nden ilk kare
Samsung’dan teknoloji tutkunlarını kendine çeken yeni M8 akıllı monitör serisi
OGS son gün ne zaman? OGS son değişim tarihi ne zaman? Eski OGS cihazları ne olacak? OGS son geçerlilik tarihi
Cüneyt Arkın Orhan Gencebay olayı nedir? Kemal Sunal Orhan Gencebay hakkında ne dedi?
Hulki Cevizoğlu: 'Erdoğan bir dönem daha iktidarını garantiledi'
Kahramanmaraşspor - Niğde Anadolu FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Evlilik Hakkında Her Şey 25. bölüm tek parça izle | Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey 25. bölüm izle | Evlilik Hakkında Her Şey Youtube'da yayınlandı mı?
Kızıldere nerede, hangi ile bağlı?

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Destan 17. bölüm tek parça izle | Atv Destan yeni bölüm (17.bölüm) full HD izle full | Destan 17. bölüm Youtube'da yayınlandı mı?

Destan 17. bölüm tek parça izle | Atv Destan yeni bölüm (17.bölüm) full HD izle full | Destan 17. bölüm Youtube'da yayınlandı mı?

Destan 17. bölüm tek parça izle | Tarihi diziler arasında çok sevilen Destan dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Destan'ın yeni bölümünde Batuga ve Akkız hanlığa yürüyor. Peki son bölümde daha neler oldu? Destan 17. bölüm Youtube'da yayınlandı mı? İşte merak edilen Destan 17. bölüm tek parça full HD izle...

2 Saat Önce
2022-03-30 10:17:22
Destan 17. bölüm tek parça izle | Atv Destan yeni bölüm (17.bölüm) full HD izle full | Destan 17. bölüm Youtube'da yayınlandı mı?

Tarihi diziler arasında çok sevilen Destan dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Destan'ın yeni bölümünde Batuga ve Akkız hanlığa yürüyor. Peki son bölümde daha neler oldu? Destan 17. bölüm Youtube'da yayınlandı mı? İşte merak edilen Destan 17. bölüm tek parça full HD izle...

Destan 17. bölüm tek parça izle

Atv'nin sevilen tarihi dizisi Destan'ın yeni bölümü, izleyicisiyle her salı buluşuyor. Son bölümü olan 17. bölümü izlemek için linke tıklayın. DESTAN 17. BÖLÜM LİNKİ...

Destan 17. bölüm özeti

Ulu Ece için yolun sonu mu?

Akkız anasını bulmak için çıktığı yolculukta hiç beklemediği sürprizlerle karşılaşır. Batuga'da babasına gerçekleri anlattığında hiç beklemediği bir tepki görür. Taizu ve Vargı, ölümden kurtulmak için kaçarlar ama Batuga ile arkadaşları buna hazırdır, çok önceden tüm yolları kesmişlerdir. Taizu ve Vargı'nın akıbetleri ne olacak? Kurduğu oyunla Tılsım Hatun'un ölmesine sebep olan Ulu Ece için yolun sonu mu? Vargı, Ulu Ece'yi ele verecek mi?

Akkız va Batuga duygularını saklayamıyorlar

Batuga bölünen ülkesini birleştirmek ve Balamir'in iktidar hırsından kurtulmak için Alpagu Han'ı istemeyen boy beglerine kendi hanlığını teklif eder ancak çolak olup çift eliyle kılıç tutamaması onun önündeki kapıları kapatır. Akkız'ın "babalarınızın boyunları kesen çift elli zalim Han yerine boylarınızı doyuran çift başlı bir kurt daha iyi değil mi?" isyanı bile kabul görmez. Batuga ve Akkız da o çolak kolu iyileştirmenin yolunu ararlar. İyileştirme çabası, Akkız'ın ve Batuga'nın birbirlerine karşu duygularını saklayamamalarına neden olur. Akkız ve Batuga boy beglerini ikna edip Hanlığı ele geçirelebilecek mi? Savaşı engelleyip, kardeş kanının dökülmesine mani olabilecekler mi?

Balamir ve Çoplan'ın sonları

Alpagu Han; Tılsım'la ilgili gerçekleri öğrenince büyük bir iç hesaplaşma yaşar ama bir Han olarak acısının değil devletinin peşine düşer, ona başkaldıranları avlamaya koyulur… Akkız'ın üzerinden, kendisine başkaldıranlar için bir oyun kurar. Batuga'nın boy begleriyle yaptığı meclisi basan Alpagu Han, Balamir'i oklar ve Çolpan'ı kılıç darbeleriyle yaralar. Balamir ve Çolpan'ı bekleyen akıbet ne olacak? Akkız, Alpagu Han'ı durdurabilecek mi?

Destan 17. bölüm Youtube'da yayınlandı mı?

Destan 17. bölümü Youtube'da yayınlandı. Destan dizisinin 17. bölümünü Youtube'da izlemek için TIKLAYINIZ... .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş