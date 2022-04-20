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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Destan 20. bölüm tek parça izle | Youtube Destan yeni bölüm (20.bölüm) izle

Destan 20. bölüm tek parça izle | Youtube Destan yeni bölüm (20.bölüm) izle

Destan 20. bölüm tek parça izle | Bu hafta 'Akkız ve Temur, Ulu Ece ile Kaya’nın peşinde!' başlığıyla verilen dizi merak ediliyor. Peki ama Destan dizisinin son bölümünde neler oldu? Destan Youtube'da yayınlandı mı? Youtube Destan yeni bölüm (20.bölüm) izle...

18 Dakika Önce
2022-04-20 10:18:28
Destan 20. bölüm tek parça izle | Youtube Destan yeni bölüm (20.bölüm) izle

Bu hafta 'Akkız ve Temur, Ulu Ece ile Kaya'nın peşinde!' başlığıyla verilen dizi merak ediliyor. Peki ama Destan dizisinin son bölümünde neler oldu? Destan Youtube'da yayınlandı mı? Youtube Destan yeni bölüm (20.bölüm) izle...

Destan 20. bölüm tek parça izle

Atv ekranlarında her salı izleyicisiyle buluşan Destan dizisinin yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

DESTAN 20. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Destan 20. bölüm konusu

Akkız'ın hamlesi, Ulu Ece'yi köşeye sıkıştırır. Alpagu Han, Temur'un doğumunda taktığı yüzüğün niye Vargı Beg'in üzerinden çıktığını sorar. Ulu Ece yolun sonuna mı gelmiştir? Ulu Ece'ye hamlesini yapan Akkız, Temur ile birlikte Kaya'nın peşine düşer ve Batı Gök Kağanlığına gider. Akkız ve Temur, Kaya'ya her şeyi itiraf ettirebilecekler mi?

Me jin tek oyunla bütün rakiplerinden kurtulacak mı?

Dağ baskını suçu üzerlerine kalmasın diye imparator babasının emriyle Batuga'yı kurtarıp bir çukura kapatan Mei Jin, Kaya onları suçlayınca emin olur; Dağ baskınını Ulu Ece ve Kaya yapmıştır. Oyununun ikinci aşamasına geçer ve Batuga'yı tuttuğu yeri gizlice Kaya'ya haber verir. Hemen ardından Alpagu Han'ı da oraya gönderir. Kurduğu oyuna göre Kaya Batuga'yı öldürecek, Alpagu da bir oğlunun diğer oğlunu öldürdüğünü görecektir. Mei Jin'in oyunu başarılı olacak mı?

Çolpan ve balamir'in şeytani planı!

Obasındaki büyük kıyımla yıkılan Çolpan, Gök sokaklarını da Dağ kadar boş bırakmaya ant içer ve Balamir'le birlikte Gök Orda'ya gelir. Yaptıkları şeytani plan, sadece Gök Saray'ı değil Gök Kağanlığını da bitirebilecek bir plandır ancak karşılarında Saltuk'u bulurlar. Saltuk Çolpan'a olan aşkına rağmen bu planı açığa çıkarabilecek mi?

Alpagu Han'ın büyük hamlesi

Herkes Alpagu Han'ı yönlendirmeye çalışırken, Alpagu Han kendi büyük hamlesini yapar. Herkesi çok zor bir karar vermek zorunda bırakacak olan bu hamle, ülkenin ve ailenin geleceğini nasıl etkileyecektir?

Youtube Destan yeni bölüm (20.bölüm) izle

Destan Youtube'da yayınlandı mı? Destan dizisinin 20. bölümü henüz Youtube resmi kanalında tek parça yayınlanmadı. Diziyi tek parça izlemek için yukarıdaki linke tıklayınız...

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