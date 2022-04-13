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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Destan 19. bölüm tek parça izle | Youtube Destan yeni bölüm izle | Destan son bölüm

Destan 19. bölüm tek parça izle | Youtube Destan yeni bölüm izle | Destan son bölüm

Destan 19. bölüm tek parça izle | Sevilen tarihi dizi Destan'ın yeni bölümü yayınlandı. Peki ama Destan son bölümde neler oldu? 'Temur yaşadığı acıyla yüzleşiyor!' başlığıyla verilen dizi merak uyandırdı. İşte Destan dizisinin 19. bölümü tek parça izle...

2 Saat Önce
2022-04-13 10:50:15
Destan 19. bölüm tek parça izle | Youtube Destan yeni bölüm izle | Destan son bölüm

Sevilen tarihi dizi Destan'ın yeni bölümü yayınlandı. Peki ama Destan son bölümde neler oldu? "Temur yaşadığı acıyla yüzleşiyor!" başlığıyla verilen dizi merak uyandırdı. İşte Destan dizisinin 19. bölümü tek parça izle...

Destan 19. bölüm tek parça izle

Sevilen dizi Destan'ın son bölümü olan 19. bölümü yayınlandı. Diziyi izlemek için aşağıdaki linle tıklayın.

DESTAN DİZİSİNİN 19. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Youtube Destan yeni bölüm izle

Resmi Youtube kanalında da yayınlanan Destan dizisinin 19. bölümünü youtube üzerinden izlemek için yukarıdaki linke tıklayınız.

Destan 19. bölümde neler oldu?

Akkız, Alpagu Han'dan yok olan obasının ve Kün Ata'nın hesabını sorar ama Alpagu Han'ın hiçbir şeyden haberi yoktur. Akkız, Alpagu Han'a inanacak mı? Akkız anasını kurtarıp geldiğinde Batuga'yı bulamaz. Batuga ve Tutkun'u aramaya koyulurlar ve Tutkun'un ölü bedenine ulaşırlar. Temur yaşadığı büyük acıyla nasıl yüzleşecek?

Bütün ormanı arayan Akkız ve arkadaşları yine de Batuga'ya ulaşamazlar. Akkız, Gök Saray'a gidip Alpagu Han'dan yardım ister! Alpagu Han ve Akkız'ın güç birliği yüzünden köşeye sıkışan Ulu Ece'nin hamlesi ne olacak?

Alpagu Han tarafından ağır yaralanan Balamir ve Çolpan Han iyileşerek, uyanırlar ve kendilerine gelirler. Alpagu Han'ın baskınından sağ kurtulan Balamir, Çolpan'ı öcüne ortak etmeye çalışır ama karşısında Saltuk'u bulur. Bu sefer Çolpan'ın tarafı ne olacak?

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