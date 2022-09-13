Bir Küçük Gün Işığı Dila karakteri | Bir Küçük Gün Işığı Tuğçe Açıkgöz kimdir?

Bir Küçük Gün Işığı Dila karakteri | Bir Küçük Gün Işığı dizisinde izleyenlerin sinir katsayısını yükselten Dila karakterinin analizini sizler için derledik. Peki Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Dila karakterini canlandıran Tuğçe Açıkgöz kimdir? İşte detaylar...

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde izleyenlerin sinir katsayısını yükselten Dila karakterinin analizini sizler için derledik. Peki Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Dila karakterini canlandıran Tuğçe Açıkgöz kimdir? İşte detaylar...

Bir Küçük Gün Işığı Dila karakteri

Dila, Ayaz Ailesi'nin yaramaz, ele avuca sığmaz, dolu dizgin kızı. Hayattaki en büyük korkusu annesi Ümran'a benzemek… Sırf ondan uzaklaşmak için çok sevdiği babası Cemil'i ve abisi Fırat'ı arkasında bırakarak evden kaçıp yeni maceraya atılmış. Bugün geri döndüğünde içinden çıkılması zor bir bulmacayı da beraberinde getirir. Artık tüm ailenin kimyasını bozup kuralları yeniden yazmaya hazırdır.

Tuğçe Açıkgöz kimdir?

Tuğçe Açıkgöz 10 Şubat 1993 Ankara doğumlu oyuncu ve radyo sunucusudur.

Kartal Doğa Anadolu Lisesi ve Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk-Genç Eğitim Birimi'nde eğitim almıştır. Aynı birimde asistan olarak görev yapmıştır.

Bunların yanı sıra Kral Pop Radyo'da sunuculuk yapmıştır.

Birçok tiyatro oyunlarda oynamış olan oyuncu, ilk defa 2005'te Alaturka ve Babam Geri Döndü adlı filmleri için kamera karşısına geçmiştir. Şimdilerde Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Dila karakterini canlandırıyor.