Bir Küçük Gün Işığı Fırat karakteri | Bir Küçük Gün Işığı Berk Oktay kimdir?

Bir Küçük Gün Işığı Fırat karakteri | Merakla takip edilen ve farklı senaryosuyla ilgi odağı olan Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Fırat karakterini sizler için derledik. Peki ama Fırat'ı canlandıran Berk Oktay kimdir? İşte merak edilen detaylar.

Merakla takip edilen ve farklı senaryosuyla ilgi odağı olan Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Fırat karakterini sizler için derledik. Peki ama Fırat'ı canlandıran Berk Oktay kimdir? İşte merak edilen detaylar.

Bir Küçük Gün Işığı Fırat karakteri

Fırat zeki, çalışkan, dürüst, güvenilir bir adam. Arkan Holding'in yönetim kurulu başkanı, annesi Ümran'ın gözbebeği, ailenin geleceğidir. Fırat ailesini gözünden sakınırken omuzlarına taşıması hiç de kolay olmayan yükler alır. Elif'le tanıştıktan sonra hayatı hiç ummadığı kadar karışır ama aşk her zorluğu aşması için ona gereken gücü verir.

Berk Oktay kimdir?

Berk Oktay, 28 Ekim 1982 Ankara doğumlu oyuncu ve mankendir.

Oktay, 2000-2006 yılları arasında modellik yaptı. 100'ün üzerinde defileye çıktı. Kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurt dışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markayla çalıştı.

Üniversite eğitimini tamamlamak için Türkiye'ye döndü ve 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan aldığı teklifle Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşme imzaladı. Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı.

Sonraları Akasya Durağı ve daha sonra Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde rol aldı. Kariyerine Alev Alev dizisi ile devam etti. Star TV'de yayınlanan Benim Hala Umudum Var adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı.

Bir süre Aşktan Kaçılmaz adlı dizide oynadı. Show TV'de daha önce yayınlanan İlişki Durumu: Karışık adlı dizide Can Tekin karakterini canlandırdı. 9 Nisan 2017 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan Savaşçı dizisinde Yüzbaşı Kağan Bozok karakteriyle başrol oynadıktan sonra diziden ayrılan Oktay, Kasım 2020 tarihinden Haziran 2022'ye kadar aynı kanalda yayımlanan Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterini canlandırdı.

Şimdi ise Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Fırat karakterini canlandırıyor.