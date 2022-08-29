Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları | Bir Küçük Gün Işığı nerede çekiliyor? Bir Küçük Gün Işığı konusu

Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları | Başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinin çekimlerin başlandı. Dizi başrolleri nedeniyle merak konusu haline geldi. Peki Bir Küçük Gün Işığı nerede çekiliyor? Bir Küçük Gün Işığı konusu ne? Senarist ve yönetmeni kim? işte merak edilen detaylar!

Başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinin çekimlerin başlandı. Dizi başrolleri nedeniyle merak konusu haline geldi. Peki Bir Küçük Gün Işığı nerede çekiliyor? Bir Küçük Gün Işığı konusu ne? Senarist ve yönetmeni kim? işte merak edilen detaylar!

Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları

Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz Mete, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı gibi isimler yer alıyor.

Bir Küçük Gün Işığı nerede çekiliyor?

Dizi İtalya'nın Bologna şehrinde çekiliyor. İtalya bölümünün ikinci kısmı ise ülkenin romantik şehirlerinden Venedik'te devam ediyor. Bir Küçük Gün Işığı ekibi daha sonra çalışmalarını İstanbul'da devam ettirecek.

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin senarist ve yönetmeni kim?

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yönetmeni Emre Kabakuşak. Yapımını NGM'nin üstlendiği dizinin yapımcılığını ise Nazlı Heptürk yapıyor.

Bir Küçük Gün Işığı konusu

Bir Küçük Gün Işığı, "Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…" sloganıyla öne çıktı. Dizinin ilk tanıtımında yer alan güçlü diyaloglar da dizi izleyicilerinin dikkatinden kaçmadı. "Bir kadın bir adamı ne kadar sevebilir?" sorusuyla başlayan Bir Küçük Gün Işığı tanıtımı, yürekleri ısıtan anlatımı ile kalplere dokunacak bir hikayenin ilk ipuçlarını verdi.