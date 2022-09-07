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Bir Küçük Gün Işığı dizi müziği dinle | Kardelen - Söyle Yüreğim şarkı sözleri

Bir Küçük Gün Işığı dizi müziği dinle | Kardelen - Söyle Yüreğim şarkı sözlerini kim yazdı? İlk bölümüyle büyük ilgi toplayan Bir Küçük Gün Işığı dizisinin müziği de çok sevildi. Peki ama şarkıya nereden ulaşacağız? İşte şarkı sözleri ve müziğin linki!

2 Saat Önce
2022-09-07 16:20:33
Bir Küçük Gün Işığı dizi müziği dinle | Kardelen - Söyle Yüreğim şarkı sözleri

Kardelen - Söyle Yüreğim şarkı sözlerini kim yazdı? İlk bölümüyle büyük ilgi toplayan Bir Küçük Gün Işığı dizisinin müziği de çok sevildi. Peki ama şarkıya nereden ulaşacağız? İşte şarkı sözleri ve müziğin linki!

Bir Küçük Gün Işığı dizi müziği dinle

Bir Küçük Gün Işığı dizi müziğini seslendiren şarkıcı Kardelen'in Söyle Yüreğim şarkısını dinlemek için TIKLAYINIZ...

Kardelen - Söyle Yüreğim şarkı sözleri

Herkesin karanlığı kalbinde

Herkesin hikayesi gizli bir yara

Kimsesiz bir gölgeyim, yapayalnız

Belki şimdi geceler hep sabahsız

Mutlaka yine doğar güneş

Boşluktayım, paramparça

Kaybolmuşum ben o raftayım

İhanetin kavgasındayım

Çıkmazların ortasındayım

Gün ışığı nerde?

Unutupta affeder miyim?

Yeni bir kader çizer miyim?

Bu acının nerde merhemi?

Söyle yüreğim.

-

Malesef bir hayli zor hayat bu

Olsun be ey gözyaşım umudumuz yok mu?

İyleşir tüm yaralar yaşıyorsak

Vız gelir karanlıklar, bütün dertler

Bir küçük gün ışığı yeter

Boşluktayım, paramparça

Kaybolmuşum ben o raftayım

İhanetin kavgasındayım

Çıkmazların ortasındayım

Gün ışığı nerde?

Unutupta affeder miyim?

Yeni bir kader çizer miyim?

Bu acının nerde merhemi?

Söyle yüreğim.

Bu acının nerde merhemi ?

Söyle yüreğim.

Bir Küçük Gün Işığı dizi müziği yapım ekibi

Kardelen - Söyle Yüreğim

Beste : Alp Yenier

Söz Yazarı : Günay Çoban

Aranjör : Alp Yenier

Yorum : Kardelen

Yapım : NGM Müzik

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