Bir Küçük Gün Işığı dizi müziği dinle | Kardelen - Söyle Yüreğim şarkı sözleri
Bir Küçük Gün Işığı dizi müziği dinle | Kardelen - Söyle Yüreğim şarkı sözlerini kim yazdı? İlk bölümüyle büyük ilgi toplayan Bir Küçük Gün Işığı dizisinin müziği de çok sevildi. Peki ama şarkıya nereden ulaşacağız? İşte şarkı sözleri ve müziğin linki!
2022-09-07 16:20:33
Kardelen - Söyle Yüreğim şarkı sözlerini kim yazdı? İlk bölümüyle büyük ilgi toplayan Bir Küçük Gün Işığı dizisinin müziği de çok sevildi. Peki ama şarkıya nereden ulaşacağız? İşte şarkı sözleri ve müziğin linki!
Bir Küçük Gün Işığı dizi müziği dinle
Bir Küçük Gün Işığı dizi müziğini seslendiren şarkıcı Kardelen'in Söyle Yüreğim şarkısını dinlemek için TIKLAYINIZ...
Kardelen - Söyle Yüreğim şarkı sözleri
Herkesin karanlığı kalbinde
Herkesin hikayesi gizli bir yara
Kimsesiz bir gölgeyim, yapayalnız
Belki şimdi geceler hep sabahsız
Mutlaka yine doğar güneş
Boşluktayım, paramparça
Kaybolmuşum ben o raftayım
İhanetin kavgasındayım
Çıkmazların ortasındayım
Gün ışığı nerde?
Unutupta affeder miyim?
Yeni bir kader çizer miyim?
Bu acının nerde merhemi?
Söyle yüreğim.
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Malesef bir hayli zor hayat bu
Olsun be ey gözyaşım umudumuz yok mu?
İyleşir tüm yaralar yaşıyorsak
Vız gelir karanlıklar, bütün dertler
Bir küçük gün ışığı yeter
Boşluktayım, paramparça
Kaybolmuşum ben o raftayım
İhanetin kavgasındayım
Çıkmazların ortasındayım
Gün ışığı nerde?
Unutupta affeder miyim?
Yeni bir kader çizer miyim?
Bu acının nerde merhemi?
Söyle yüreğim.
Bu acının nerde merhemi ?
Söyle yüreğim.
Bir Küçük Gün Işığı dizi müziği yapım ekibi
Kardelen - Söyle Yüreğim
Beste : Alp Yenier
Söz Yazarı : Günay Çoban
Aranjör : Alp Yenier
Yorum : Kardelen
Yapım : NGM Müzik.
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