Bir Küçük Gün Işığı konusu | Bir Küçük Gün Işığı dizisi oyuncuları kimler? Bir Küçük Gün Işığı hangi ülkede çekiliyor? Bir Küçük Gün Işığı dizi müziği

Bir Küçük Gün Işığı konusu | Mahkum ve Yasak Elma gibi dizilerde oynayan iki oyuncunun Bir Küçük Gün Işığı dizisinde başrol oynaması dikkat çekti. Seray Kaya ve Berk Oktay'ın yeni projeleri büyük ilgi gördü. Bir Küçük Gün Işığı dizisi oyuncuları kimler? Bir Küçük Gün Işığı jenerik müziği kimin? Bir Küçük Gün Işığı hangi ülkede çekiliyor? İşte detaylar...

Mahkum ve Yasak Elma gibi dizilerde oynayan iki oyuncunun Bir Küçük Gün Işığı dizisinde başrol oynaması dikkat çekti. Seray Kaya ve Berk Oktay'ın yeni projeleri büyük ilgi gördü. Bir Küçük Gün Işığı dizisi oyuncuları kimler? Bir Küçük Gün Işığı jenerik müziği kimin? Bir Küçük Gün Işığı hangi ülkede çekiliyor? İşte detaylar...

Bir Küçük Gün Işığı konusu

Bir Küçük Gün Işığı, "Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…" sloganıyla öne çıktı. Dizinin ilk tanıtımında yer alan güçlü diyaloglar da dizi izleyicilerinin dikkatinden kaçmadı. "Bir kadın bir adamı ne kadar sevebilir?" sorusuyla başlayan Bir Küçük Gün Işığı tanıtımı, yürekleri ısıtan anlatımı ile kalplere dokunacak bir hikayenin ilk ipuçlarını verdi.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi oyuncuları kimler?

Yasak Elma'da ayrılan Berk Oktay ve Mahkum'dan ayrılan Seray Kaya'nın bir dizide buluşması, izleyiciyi sevindirdi. Dizinin başrollerinin Seray Kaya ve Berk Oktay olduğu açıklandı.

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin oyuncu kadrosunda;

Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz Mete, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı var.

Bir Küçük Gün Işığı hangi ülkede çekiliyor?

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin ilk çekimleri İtalya'nın Bologna şehrinde başladı. İtalya bölümünün ikinci kısmı ise Venedik'te devam etti. Ekibin diğer çekim ve çalışmaları İstanbul'da devam edecek.

Bir Küçük Gün Işığı dizi müziği sözleri

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin sadece konusu değil, dizi için yapılan şarkı da çok beğenildi. Şarkıyı Kardelen seslendiriyor ve şarkının adı 'Söyle Yüreğim' olarak seçildi.

Şarkının sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bir Küçük Gün Işığı dizi müziğini dinlemek için TIKLAYINIZ...

Herkesin karanlığı kalbinde

Herkesin hikayesi gizli bir yara

Kimsesiz bir gölgeyim, yapayalnız

Belki şimdi geceler hep sabahsız

Mutlaka yine doğar güneş

Boşluktayım, paramparça

Kaybolmuşum ben o raftayım

İhanetin kavgasındayım

Çıkmazların ortasındayım

Gün ışığı nerde?

Unutupta affeder miyim?

Yeni bir kader çizer miyim?

Bu acının nerde merhemi?

Söyle yüreğim.

-

Malesef bir hayli zor hayat bu

Olsun be ey gözyaşım umudumuz yok mu?

İyleşir tüm yaralar yaşıyorsak

Vız gelir karanlıklar, bütün dertler

Bir küçük gün ışığı yeter

Boşluktayım, paramparça

Kaybolmuşum ben o raftayım

İhanetin kavgasındayım

Çıkmazların ortasındayım

Gün ışığı nerde?

Unutupta affeder miyim?

Yeni bir kader çizer miyim?

Bu acının nerde merhemi?

Söyle yüreğim.

Bu acının nerde merhemi ?

Söyle yüreğim.

Bir Küçük Gün Işığı dizi müziği yapım ekibi

Kardelen - Söyle Yüreğim

Beste : Alp Yenier

Söz Yazarı : Günay Çoban

Aranjör : Alp Yenier

Yorum : Kardelen

Yapım : NGM Müzik