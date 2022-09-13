Bir Küçük Gün Işığı Elif karakteri | Bir Küçük Gün Işığı Seray Kaya kimdir?

Bir Küçük Gün Işığı Elif karakteri | Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Elif karakterini canlandıran Seray Kaya'nın kim olduğu merak konusu oldu. Mezuniyeti, oynadığı diziler, babası ve detayları sizler için derledik. Seray Kaya kimdir? İşte detaylar.

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Elif karakterini canlandıran Seray Kaya'nın kim olduğu merak konusu oldu. Mezuniyeti, oynadığı diziler, babası ve detayları sizler için derledik. Seray Kaya kimdir? İşte detaylar.

Bir Küçük Gün Işığı Elif karakteri

Elif, organizasyon şirketi sahibi, düşünceli, nazik ve yetenekli bir kadın. Aşk dolu evliliği ve sıfırdan var ettiği başarılı bir kariyeri vardır. Elif'in kusursuz hayatı kara bir haberle tepetaklak olur. Tüm ezberleri bozulup her şeye yeniden başlamak zorunda kalırken minik bir mucize, Elif'in karanlık hayatını gün ışığına çıkarır.

Bir Küçük Gün Işığı Seray Kaya kimdir?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Seray Kaya'nın babası Hasan Kaya kalp krizi nedeniyle 3 Şubat 2019'da hayatını kaybetti, 28. doğum gününden bir gün önce babasının vefatını Instagram üzerinden duyurdu.

2012-2014 yılları arasında Atv'de yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide "Rezzan" karakterini canlandırdı. 2014 ile 2015 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Kocamın Ailesi adlı dizide "Miray" karakterini canladırdı. 2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Gülümse Yeter adlı dizide "Gül Özdemir" karakterini canlandırdı. 2017 ile 2020 yılları arasında FOX'da yayınlanan Kadın dizisinde "Şirin Sarıkadı" karakterini canlandırdı.

2019 yılında olan Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminde "Maria" karakterini canlandırarak ilk beyaz perde deneyimini yaşadı. Atv'de yayımlanan Kuruluş Osman dizisinde 2020-2021 yılları arasında "Lena Hatun" karakterini canlandırdı. 2021-2022 yıllarında ise FOX'ta yayımlanan Mahkum adlı dizide Cemre Uysal karakterini canlandırdı. 2022'de atv'de yayınlanmaya başlayan Bir Küçük Gün Işığı adlı dizide Elif karakterini canlandırmaktadır.

Bir Küçük Gün Işığı dizi müziği

İlk bölümüyle büyük ilgi toplayan Bir Küçük Gün Işığı dizisinin müziği çok beğenildi. Dizi müziği ve sözleri için TIKLAYINIZ...