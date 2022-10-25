Andropoz 2. sezon gelecek mi? Andropoz dizisi 2. sezon ne zaman çıkacak, yayınlanacak? Netflix orijinal dizisi Andropoz çok sevildi. Dizinin 2. sezonu izleyici tarafından isteniyor. Kısa sürede en çok izlenen yapımlar arasına giren andropoz dizisinin başrollerinde; Engin Günaydın Tamer Karadağlı ve Derya Karadaş yer alıyor. İkinci sezon için konu ve oyuncuların kim olacağı bilinmiyor.

Andropoz 2. sezon gelecek mi? Andropoz dizisi 2. sezon ne zaman çıkacak, yayınlanacak? Netflix orijinal dizisi Andropoz çok sevildi. Dizinin 2. sezonu izleyici tarafından isteniyor. Kısa sürede en çok izlenen yapımlar arasına giren andropoz dizisinin başrollerinde; Engin Günaydın Tamer Karadağlı ve Derya Karadaş yer alıyor. İkinci sezon için konu ve oyuncuların kim olacağı bilinmiyor.

Andropoz 2. sezon gelecek mi?

Belli bir yaşı geçmiş Yusuf'un andropoz sürecinde yaşadıklarını anlatan, yine aynı isimle alınan Andropoz dizisinin 2. sezonu için henüz bir açıklama gelmedi. Dizinin geri dönüşlerine bakılarak 2. sezonun çıkıp çıkmayacağının açıklanması bekleniyor.

Andropoz ne anlatıyor?

Evli ve iki çocuk babası olan Yusuf değişim ve zaman konuları hakkında düşünmeye başlar. Bazen olayların yanlış tarafa çekilmesi, bazen beklenmedik ters köşeler dizinin canlı olmasını sağlamaktadır.

Andropoz dizisi konusu; Aile babası Yusuf, 50'sini geçince kafayı değişime takar. Saçını boyamakla başlayan bu masum değişim rüzgarının adrenalin dolu bir kasırgaya dönüşmesi ise fazla zaman almayacaktır.

Andropoz dizisi 2. sezon ne zaman çıkacak, yayınlanacak?

Andropoz dizisinin 2. sezonunun çıkacağı kesinleştikten sonra tarihte netleşecektir. Henüz çekim ya da tarih konusunda bir açıklama gelmedi.

Andropoz dizisi kaç bölüm?

Mini dizi olarak yazılan Andropoz, 40'ar dakikalık 6 bölüm şeklinde yayınlandı. Dizinin bölümlerine ve her bölümde anlatılmak istenen konuyu aşağıdaki haberlerden erişebilirsiniz.