Andropoz nerede çekildi? Andropoz dizisi hangi şehirde ve ilçede çekildi? Andropoz Marmaris'in neresinde çekildi? Netflix için çekilen ve çok ilgi gören Andropoz dizisinin ilk sezonu yayınlandı. Dizinin başrollerinde Engin Günaydın, Derya Karadaş ve Tamer Karadağlı gibi isimler yer alıyor. İşte antropoz dizisi hakkında merak edilen tüm detaylar.

Andropoz nerede çekildi? Andropoz dizisi hangi şehirde ve ilçede çekildi? Andropoz Marmaris'in neresinde çekildi? Netflix için çekilen ve çok ilgi gören Andropoz dizisinin ilk sezonu yayınlandı. Dizinin başrollerinde Engin Günaydın, Derya Karadaş ve Tamer Karadağlı gibi isimler yer alıyor. İşte antropoz dizisi hakkında merak edilen tüm detaylar.

Andropoz nerede çekildi?

Yusuf'un hayatını değiştirmeye ve renklendirmeye çalışmasını konu alan andropoz dizisinin çekimleri Marmaris'te gerçekleştirildi. Netflix adına yapılan dizi Muğla iline bağlı tatil beldesi Marmaris'te kayda alındı.

Andropoz ne anlatıyor?

Hayatını değiştirmeye çalışan Yusuf yeni bir eve taşınmak ister fakat hiç beklemediği olaylar silsilesi onu bulur. Çocuklarının da onu zor duruma soktuğu dönemlere girer.

İletişime girdiği insanlar yüzünden başına işler açan Yusuf, saçını boyamakla başlayan bu masum değişimin bir kasırgaya dönüşmesini izler. Herkesin hayatı bu kasırgadan sonra büyük bir değişime uğrar.

Andropoz dizisi kaç bölüm?

Netflix adına yapılan Andropoz dizisinin ilk sezonu yayınlandı. Sezon, 6 bölüm olarak verildi fakat final açıklaması yapılmadı. Dolayısıyla 2. sezonun gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

Andropoz dizisi türü; Türk Yapımları, Drama Dizileri ve Komedi Dizileri olarak verildi.