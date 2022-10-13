Andropoz sezon 1 bölüm 5 izle | Andropoz 5. bölüm konusu - Andropoz oyuncuları
Andropoz sezon 1 bölüm 5 izle | Engin Günaydın'ın kaleme aldığı Andropoz dizisi, en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Dizi kısa sürede çok sevildi. Farklı bir renk tonuyla çekilmesi dikkatlerden kaçmadı. Aynı zamanda dizinin çekildiği ortam da merak konusu oldu. Peki ama Andropoz dizisi nereden izlenir? Andropoz 5. bölüm konusu ve Andropoz oyuncuları.
2022-10-13 16:10:22
Andropoz sezon 1 bölüm 5 izle | Engin Günaydın'ın kaleme aldığı Andropoz dizisi, en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Dizi kısa sürede çok sevildi. Farklı bir renk tonuyla çekilmesi dikkatlerden kaçmadı. Aynı zamanda dizinin çekildiği ortam da merak konusu oldu. Peki ama Andropoz dizisi nereden izlenir? Andropoz 5. bölüm konusu ve Andropoz oyuncuları.
Andropoz sezon 1 bölüm 5 izle
Netflix adına yapılan Andropoz dizisinin 5. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...
Andropoz 5. bölüm konusu
Dizinin konusu; Ava giden avlanınca Meryem ve Yusuf panikler. Ailesine dönmek isteyen Şahinde, Mahmut'la fena kapışır. Halit ise resmen uçurumun eşiğine gelmiştir.
Andropoz dizisinin türü ne?
Fragmanlarıyla da dikkat çeken Andropoz dizisinin türü; Türk Yapımları, Drama Dizileri, Komedi Dizileri bölümünde yer alıyor.
Andropoz oyuncuları
Tamer Karadağlı'nın Andropoz dizisindeki oyunculuğu çok konuşuldu. Dizide Halit karakterini canlandıran Tamer Karadağlı'nın oyunculuğunu beğenenler ve beğenmeyenler sosyal medyada tartışmalara sebep oldu.
- Engin Günaydın
- Tamer Karadağlı
- Derya Karadaş
- Turgut Tunçalp
- Gülçin Santırcıoğlu
- Şebnem Hassanisoughi
- Yuliia Sobol
- Doğa Zeynep Doğuşlu
- Ergin Torun
- Melissa Dilber
- Merih Dilber
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