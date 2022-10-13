DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5763 ₺

EURO

17,9877 ₺

ALTIN

982,94 ₺

BİST

3.557,93 ₺

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Andropoz sezon 1 bölüm 5 izle | Andropoz 5. bölüm konusu - Andropoz oyuncuları

Andropoz sezon 1 bölüm 5 izle | Andropoz 5. bölüm konusu - Andropoz oyuncuları

Andropoz sezon 1 bölüm 5 izle | Engin Günaydın'ın kaleme aldığı Andropoz dizisi, en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Dizi kısa sürede çok sevildi. Farklı bir renk tonuyla çekilmesi dikkatlerden kaçmadı. Aynı zamanda dizinin çekildiği ortam da merak konusu oldu. Peki ama Andropoz dizisi nereden izlenir? Andropoz 5. bölüm konusu ve Andropoz oyuncuları.

1 Saat Önce
2022-10-13 16:10:22
Andropoz sezon 1 bölüm 5 izle | Andropoz 5. bölüm konusu - Andropoz oyuncuları

Andropoz sezon 1 bölüm 5 izle | Engin Günaydın'ın kaleme aldığı Andropoz dizisi, en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Dizi kısa sürede çok sevildi. Farklı bir renk tonuyla çekilmesi dikkatlerden kaçmadı. Aynı zamanda dizinin çekildiği ortam da merak konusu oldu. Peki ama Andropoz dizisi nereden izlenir? Andropoz 5. bölüm konusu ve Andropoz oyuncuları.

Andropoz sezon 1 bölüm 5 izle

Netflix adına yapılan Andropoz dizisinin 5. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Andropoz 5. bölüm konusu

Dizinin konusu; Ava giden avlanınca Meryem ve Yusuf panikler. Ailesine dönmek isteyen Şahinde, Mahmut'la fena kapışır. Halit ise resmen uçurumun eşiğine gelmiştir.

Andropoz nerede çekildi? Andropoz dizisi hangi şehirde ve ilçede çekildi? Andropoz Marmaris'in neresinde çekildi?
İLİŞKİLİ HABERAndropoz nerede çekildi? Andropoz dizisi hangi şehirde ve ilçede çekildi? Andropoz Marmaris'in neresinde çekildi?

Andropoz dizisinin türü ne?

Fragmanlarıyla da dikkat çeken Andropoz dizisinin türü; Türk Yapımları, Drama Dizileri, Komedi Dizileri bölümünde yer alıyor.

Andropoz oyuncuları

Tamer Karadağlı'nın Andropoz dizisindeki oyunculuğu çok konuşuldu. Dizide Halit karakterini canlandıran Tamer Karadağlı'nın oyunculuğunu beğenenler ve beğenmeyenler sosyal medyada tartışmalara sebep oldu.

  • Engin Günaydın
  • Tamer Karadağlı
  • Derya Karadaş
  • Turgut Tunçalp
  • Gülçin Santırcıoğlu
  • Şebnem Hassanisoughi
  • Yuliia Sobol
  • Doğa Zeynep Doğuşlu
  • Ergin Torun
  • Melissa Dilber
  • Merih Dilber
Andropoz sezon 1 bölüm 1 izle | Andropoz izle full 1.bölüm - Andropoz 1.bölüm konusu
İLİŞKİLİ HABERAndropoz sezon 1 bölüm 1 izle | Andropoz izle full 1.bölüm - Andropoz 1.bölüm konusu

.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş