Andropoz sezon 1 bölüm 4 izle | Andropoz 4. bölüm konusu ne? Andropoz nerede çekildi?

Andropoz sezon 1 bölüm 4 izle | Son bölümde boşanma evresinde olan Fadime, sırrını açıklamıştı. Peki ama Andropoz 4. bölüm konusu ne oldu? Eşsiz doğasıyla göz dolduran Andropoz dizisinin yeni bölümünde neler yaşandı? Andropoz nerede çekildi? İşte detaylar...

Andropoz sezon 1 bölüm 4 izle | Son bölümde boşanma evresinde olan Fadime, sırrını açıklamıştı. Peki ama Andropoz 4. bölüm konusu ne oldu? Eşsiz doğasıyla göz dolduran Andropoz dizisinin yeni bölümünde neler yaşandı? Andropoz nerede çekildi? İşte detaylar...

Andropoz sezon 1 bölüm 4 izle

Sevilen dizi Andropoz'un 4. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Andropoz 4. bölüm konusu ne?

Meryem ve Yusuf sahildeki evin sahibiyle görüşür. Halit dengini bulmuştur ama ortalarda yoktur. Yusuf, Ahu'nun cazibesine direnmeye çalışırken bir mesaj her şeyi tehlikeye atar.

Andropoz nerede çekildi?

En sevilen dijital yayın platformu Netflix için çekilen, senaryosunu Engin Günaydın'ın yazdığı Andropoz dizisi, Muğla iline bağlı tatil beldesi Marmaris'te çekildi.

Tamer Karadağlı yorumu

Tamer Karadağlı'nın 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ödül Töreni'nde Nihal Yalçın'a karşı sergilediği tavır dikkat çekmişti. Bunun üzerine yeni projede yer alan Karadağlı için Engin Günaydın'a soru yöneltildi.

Günaydın, "Benim bir oyuncuda en önemli bulduğum konu performansı, filme etkisi ve başarısı. Gerisi kendisinin özel hayatı. Ve beni gerçekten hiç ilgilendirmiyor. Kişilerin hayatlarıyla ilgilendiğiniz zaman film yapmak çok zor" açıklamasını yaptı.

Andropoz bölümleri ve konuları

Dizinin diğer bölümlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

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