Andropoz sezon 1 bölüm 3 izle | Andropoz 3. bölüm konusu | Andropoz kaç bölüm?

Andropoz sezon 1 bölüm 3 izle | Andropoz dizisindeki Halit rolüyle gündeme oturan Tamer Karadağlı, çok konuşuldu. Peki ama Halit karakteri nasıl ortaya çıktı? Andropoz 3. bölüm konusu ne? Andropoz kaç bölüm? İşte merak edilen tüm detaylar ve soruların yanıtları.

Andropoz sezon 1 bölüm 3 izle | Andropoz dizisindeki Halit rolüyle gündeme oturan Tamer Karadağlı, çok konuşuldu. Peki ama Halit karakteri nasıl ortaya çıktı? Andropoz 3. bölüm konusu ne? Andropoz kaç bölüm? İşte merak edilen tüm detaylar ve soruların yanıtları.

Andropoz sezon 1 bölüm 3 izle

Dizinin konusu, oyunculukları çok konuşuldu. Dizinin 3. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Andropoz 3. bölüm konusu

Boşanmaya kararlı olan Fadime bir sırrını açıklar. Halit ise eşini kaybetmemek için değişmeye çabalar. İnternetten satışa başlayan Yusuf'un bir müşterisi başına bela olur.

Andropoz kaç bölüm?

Dizinin ilk sezonu yayınlandı. Netflix için çekilen Andropoz dizisinin ilk sezonu 6 bölüm olarak verildi. İkinci sezonun çekilip çekilmeyeceği merak konusu...

Andropoz dizisi Halil karakteri

Engin Günaydın'ın yazdığı Andropoz dizisinde Tamer Karadağlı'nın oyunculuğu çok konuşuldu.

Engin Günaydın, rolü yazarken Tamer Karadağlı üzerine yazdığını ifade ederek; "İzmir'e giderken Tamer Karadağlı'nın yer aldığı bir reklam afişi görüyordum. 'Geçerken acaba Tamer olur mu?' diye düşünüyordum. Belki o fotoğraf iç dünyama çok girdi ve öyle yazdım. Tamer'in o role çok uygun olduğunu düşünüyordum ve beni çok heyecanlandırıyordu. Tamer aslında rolü reddetti istemedi." sözlerini kullandı.

Günaydın; "Sonrasında konuştuk ve kabul etmesine çok sevindim. Çünkü Tamer olduğunda o rolün çok önemli bir hale geleceğini düşündüm ve öyle de oldu. Harika oldu çok güzel oynadı. Kendisine sette hayran bıraktı" dedi.