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Andropoz sezon 1 bölüm 1 izle | Andropoz izle full 1.bölüm - Andropoz 1.bölüm konusu

Andropoz sezon 1 bölüm 1 izle | Engin Günaydın'ın başrolünde yer aldığı Andropoz dizisinin ilk sezonu yayınlandı. Dizi kısa sürede trend olmayı başardı. Peki ama Andropoz 1.bölüm konusu ne? Andropoz izlemek için hangi platforma girmek gerekir? İşte tüm detaylar ve Andropoz izle full 1.bölüm linki.

6 Saat Önce
2022-10-09 18:08:15
Andropoz sezon 1 bölüm 1 izle | Andropoz izle full 1.bölüm - Andropoz 1.bölüm konusu

Andropoz sezon 1 bölüm 1 izle | Engin Günaydın'ın başrolünde yer aldığı Andropoz dizisinin ilk sezonu yayınlandı. Dizi kısa sürede trend olmayı başardı. Peki ama Andropoz 1.bölüm konusu ne? Andropoz izlemek için hangi platforma girmek gerekir? İşte tüm detaylar ve Andropoz izle full 1.bölüm linki.

Andropoz sezon 1 bölüm 1 izle

Ses getiren Andropoz dizisinin ilk sezon bölümleri yayınlandı. Dizinin ilk bölümünü izlemek isteyenler için dizi hakkındaki detayları derledik. Andropoz izle full 1.bölüm linki...

Andropoz 1.bölüm konusu

50'li yaşlarındaki tuhafiyeci Yusuf birden değişimden ve hayatın kısalığından bahsetmeye başlayınca ailesi onun bu hâlini kötüye yorar. Halit, Yusuf'a ne olduğunu anlamaya çalışır.

Andropoz oyuncu kadrosu

Andropoz dizisinin oyuncu kadrosunda;

  • Engin Günaydın
  • Tamer Karadağlı
  • Derya Karadaş
  • Turgut Tunçalp
  • Gülçin Santırcıoğlu
  • Şebnem Hassanisoughi
  • Yuliia Sobol
  • Doğa Zeynep Doğuşlu
  • Ergin Torun
  • Melissa Dilber
  • Merih Dilber

gibi isimler yer alıyor.

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