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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Alparslan Büyük Selçuklu 22. bölüm tek part izle | Youtube Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm (22.bölüm) izle

Alparslan Büyük Selçuklu 22. bölüm tek part izle | Youtube Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm (22.bölüm) izle

Alparslan Büyük Selçuklu 22. bölüm tek part izle | Tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlandı. Peki ama Alparslan son bölümde neler oldu? Youtubeda Alparslan yeni bölüm verildi mi? İşte detaylar...

3 Saat Önce
2022-04-19 11:33:19
Alparslan Büyük Selçuklu 22. bölüm tek part izle | Youtube Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm (22.bölüm) izle

Tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlandı. Peki ama Alparslan son bölümde neler oldu? Youtubeda Alparslan yeni bölüm verildi mi? İşte detaylar...

Alparslan Büyük Selçuklu 22. bölüm izle

TRT 1 ekranlarında her pazartesi izleyicisiyle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin son bölümü olan 22. bölümü izlemek için aşağıdaki linke tıklayın.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 22. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Alparslan Büyük Selçuklu 22. bölüm konusu

Kekavmenos'un yerini söylemek zorunda kaldığı büyük dehlizde mühimmat ve malzeme taşıyan Alparslan ve alpları, Diyojen ve Rati'nin saldırısı sonucunda dehlizde sıkışıp kalmıştı. Kekavmenos, dehliz odacığının girişine yerleştirilen cevherler sebebiyle akli melekelerini kısmen yitirmişti.

Alparslanlar, üstlerine çöken dehlizden nasıl çıkacak? Alparslan ve Kekavmenos'u dehlizde ölüme terk eden Diyojen'in bir sonraki planı ne olacak?

Kekavmenos'un kendini tehdit etmesiyle sıkışan Akça, Alparslan ile olan ilişkisinin gerçek olduğunu Kekavmenos'tan gizleyebilecek mi? Akça evlilik arifesinde sakladığı son sırrı aşikar edecek mi?

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