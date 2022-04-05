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İSTANBUL

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İftar vakti

BURSA

19:38

05:08
19:38
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:23

04:53
19:23
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:06

04:37
19:06
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:49

04:20
18:49
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:38

04:15
18:38
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:39:00

İftar vakti

ANKARA

19:23

04:53
SAHUR
19:23
İFTAR

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Alparslan Büyük Selçuklu 20. bölüm (son bölüm) izle | Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm Youtube'dan izle

Alparslan Büyük Selçuklu 20. bölüm (son bölüm) izle | Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm Youtube'dan izle

Alparslan Büyük Selçuklu 20. bölüm (son bölüm) izle | Oldukça heyecanlı sahnelere ev sahipliği yapan ve izleyicisini ekrana kitleyen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 20. bölümü yayınlandı. Peki ama Alparslan Büyük Selçuklu son bölümünde neler oldu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm Youtube'da yayınlandı mı? İşte merak edilen yeni bölüm özeti ve linki...

2 Saat Önce
2022-04-05 15:49:06
Alparslan Büyük Selçuklu 20. bölüm (son bölüm) izle | Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm Youtube'dan izle

Oldukça heyecanlı sahnelere ev sahipliği yapan ve izleyicisini ekrana kitleyen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 20. bölümü yayınlandı. Peki ama Alparslan Büyük Selçuklu son bölümünde neler oldu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm Youtube'da yayınlandı mı? İşte merak edilen yeni bölüm özeti ve linki...

Alparslan Büyük Selçuklu 20. bölüm (son bölüm) izle

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü olan 20. bölümü sevenleriye buluştu. Dizinin son bölümünü tek parça izlemek için linke tıklayınız. ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 20. BÖLÜM LİNKİ...

Alparslan Büyük Selçuklu 20. bölüm özeti

Akça bir mendile yazdığı sözlerle Alparslan'a aşkını ikrar etmiş, Alparslan da bu mendili okuyunca Akça'nın gönlündeki kişinin kendisi olduğunu anlamıştı. Alparslan ve Akça'nın aşkı bundan sonra nasıl seyredecek? Alparslan aşkı için nelere göğüs gerecek, Akça ülküsüyle aşkını bir gönülde yaşatabilecek mi? Kendileriyle anlaşmak için gelen Kekavmenos'a karşı Alparslan nasıl bir tavır takınacak? Selçuklu ve Vaspurakan işbirliği hangi neticeleri doğuracak?

Dukas'ın uçurumdan itilmesinden sonra Kekavmenos, Liparit kardeşlerle baş başa kaldı. Kekavmenos'un ölümden kurtulmak için Liparitlere teklifi ne olacak? Liparitler hangi şartlar içerisinde Kekavmenos'un hayatını bağışlayacak? Hem Dukas'tan hem de Kekavmenos'tan kurtulduğunu düşünen Diyojen, Vaspurakan üzerindeki emellerini gerçekleştirebilecek mi? Evdokya bu hususta onun yanında mı, karşısında mı olacak?

Ferzat'ın tehditleriyle sıkıntılı bir duruma düşen Yınal, Ferzat'ı kurtarmak için bir hamle yapacak mı? Yoksa Ferzat'ın elindeki sırlar açığa mı çıkacak?

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm Youtube'dan izle

Dizinin 20. bölümü resmi Youtube kanalında yayınlandı. Tek parça halinde Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm Youtube'dan izlemek için yukarıdaki linke tıklayın. .

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