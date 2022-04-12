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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Alparslan Büyük Selçuklu 21. bölüm izle | Youtube Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm tek parça full HD izle

Alparslan Büyük Selçuklu 21. bölüm izle | Youtube Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm tek parça full HD izle

Alparslan Büyük Selçuklu 21. bölüm izle | Tarihi dizilerin arasında büyük ilgi gören yapım Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü ekranlara geldi. Peki ama dizisinin son bölümünde neler oldu? Youtube Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm tek parça full HD izle..

3 Saat Önce
2022-04-12 12:24:36
Alparslan Büyük Selçuklu 21. bölüm izle | Youtube Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm tek parça full HD izle

Tarihi dizilerin arasında büyük ilgi gören yapım Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü ekranlara geldi. Peki ama dizisinin son bölümünde neler oldu? Youtube Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm tek parça full HD izle..

Alparslan Büyük Selçuklu 21. bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alpraslan Büyük Selçuklu dizisinin 21. bölümü yayınlandı. Diziyi tek parça izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 21. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Alparslan Büyük Selçuklu 21. bölüm özeti

Ermeni köyüne baskın yapılacağı istihbaratını alan Alparslan ve alplar, Ermeni köyüne gitmişler, köydekilerin hançerleriyle burun buruna kalmışlardı. Alparslan bu tuzaktan nasıl kurtulacak? Liparit Kardeşler tuzaklarına düşürdükleri Alparslanlara karşı ne yapacaklar? Kekavmenos ile bir anlaşma yapan Selçuklular, bu anlaşmadan doğan haklarını nasıl kullanacak? Alparslan annesinin katiliyle anlaşma yapmış olmaktan dolayı içine düştüğü duygu karmaşasıyla nasıl baş edecek?

Karaca, Akça'nın aslında Selçuklu'ya çalıştığını yazdığı kağıdı Kekavmenos'un heybesine koymuştu. Bu notu bulan Kekavmenos'un buna tepkisi ne olacak? Akça açığa çıkacak mı yoksa Alpagut bunu önleyebilecek mi? Karaca emeline ulaşıp Akça'dan kurtulacak mı?

Ferzat'ın kaçmasını sağlayan Yınal, bundan sonraki süreçte Ferzat ile bir işbirliğine mi gidecek, yoksa ondan kurtulmaya mı çalışacak? Dukas'ın yaralarını iyileştiren Ferzat, elindeki tuttuğu hazinenin farkına vardığında nasıl bir yol izleyecek? Vaspurakan valisi olma yolunda kurduğu planlar ardı ardına bozulan Diyojen'in yeni hamleleri ne olacak?

Alparslan'ın eli kesildi!

Yayınlanan son fragmanda; Alparslan'ın savaş sırasında elinin kesildiği görüldü ve bu durum işleri zora sokuyor. Alparslan aniden toplamaya çalışıyor ve kılıç kullanmaya çalışıyor. Alparslan'ın kanlı eli, fragmanı izleyen seyirciyi endişelendirdi. .

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