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Alparslan Büyük Selçuklu 17. bölüm tek parça izle | TRT 1 Alparslan son bölüm izle
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Alparslan Büyük Selçuklu 17. bölüm tek parça izle | TRT 1 Alparslan son bölüm izle

Alparslan Büyük Selçuklu 17. bölüm tek parça izle | TRT 1'de ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü sevenleriyle buluştu. Tarihi dizi sevenlerin yakından takip ettiği Alparslan Büyük Selçuklu'nun son bölümünde neler oldu? İşte merak edilen dizi Alparslan Büyük Selçuklu 17. bölüm ful HD ve özeti...

2 Saat Önce
2022-03-15 14:02:39
Alparslan Büyük Selçuklu 17. bölüm tek parça izle | TRT 1 Alparslan son bölüm izle

TRT 1'de ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü sevenleriyle buluştu. Tarihi dizi sevenlerin yakından takip ettiği Alparslan Büyük Selçuklu'nun son bölümünde neler oldu? İşte merak edilen dizi Alparslan Büyük Selçuklu 17. bölüm ful HD ve özeti...

Alparslan Büyük Selçuklu 17. bölüm tek parça izle

TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin son bölümü olann 17.bölümü izlemek için linke tıklayın. ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 17.BÖLÜM LİNKİ...

Alparslan Büyük Selçuklu 17.bölüm özeti

Gazne askerlerini öldüren, Şehver'i rehin alan ve Büst'te tahta oturan Bozan artık açık şekilde meydan okumaktadır. Onu durdurmaya çalışırken Alparslan, Süleyman ve Çağrı Bey, büyük güçlükler ve acılarla karşılaşır. Çağrı Bey'i iki evladı arasında seçim yapmaya zorlayan Bozan durdurulabilecek mi? Karmatilerle Büst şehrinin önünde amansız bir cenge giren Alparslan, Büst'e girebilecek mi? Şehver ve Mesud'u kurtarıp Bozan'ın canını alabilecek mi?

Çağrı Bey, Sultan Tuğrul'un bütün ikazlarına rağmen Bozan üzerine ordu kaldıracak mı? Sultan Tuğrul ve Çağrı Bey karşı karşıya mı gelecek? Bizans'a esir düşen Akınay, kilimde gördüğü işaret ile Alpagut'un hayatta olduğunu öğrendi. Akınay'ı kurtarmak için her şeyi göze alan Alpagut ifşa mı olacak? Akça, Akınay'ın kurtulması için bir şey yapabilecek mi? Kekavmenos ve Diyojen kilimde ne yazdığını öğrenebilecek mi? .

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