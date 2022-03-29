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Alparslan Büyük Selçuklu 19. bölüm full izle | Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm youtube HD izle
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Alparslan Büyük Selçuklu 19. bölüm full izle | Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm youtube HD izle

Alparslan Büyük Selçuklu 19 bölüm full izle | TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Tarihi diziler arasında en sevilenlerden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlandı. Peki ama Alparslan Büyük Selçuklu 19. bölüm tek parça izle...

42 Dakika Önce
2022-03-29 11:18:03
Alparslan Büyük Selçuklu 19. bölüm full izle | Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm youtube HD izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Tarihi diziler arasında en sevilenlerden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlandı. Peki ama Alparslan Büyük Selçuklu 19. bölüm tek parça izle...

Alparslan Büyük Selçuklu 19. bölüm full izle

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü sevenleriyle buluştu. Yeni bölüm olan 19. bölümü izlemek için inke tıklayınız. ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 19. BÖLÜM LİNKİ...

Alparslan Büyük Selçuklu 19. bölüm özeti

Nöbetçi alpların şehadetinin hesabını sormak için Vaspurakan'a giden Alparslan, Bizanslı askerlerin de aynı şekilde çarmıha gerildiğini görünce bu işi Bizans'ın yapmadığını anlamıştı. Hem Alparslan'a hem Diyojen'e gelen “İntikam” yazılı not neyin habercisidir? Liparit'in oğulları babalarının öcünü alabilmek için ne yapacaklar? Alparslan bu yeni düşmanlarına karşı hangi tedbirleri alacak? Kaçırılan Çağrı Bey'in kurtarılması için hangi hamleleri yapacak? Sultan Tuğrul'un bu konu hakkındaki tasarrufu ne olacak? Alparslan'ın kendisine soğuk davrandığını gören Akça, Alparslan'ın gönlünü almak ve gerçeği ona söylemek için nasıl bir yol izleyecek? Şehver'in ölümünde payı olduğunu parçaları birleştirerek keşfeden Akça, Karaca ile yine karşı karşıya gelecek. Karaca'nın tehditlerine rağmen Akça, Karaca'nın yaptıklarını Çağrı Bey'e söyleyecek mi? Bizans'ta başlayan taht oyunlarında yeni çekişme ne üzerine olacak? Dukas ve Diyojen, Kekavmenos'tan nasıl kurtulacak? Kekavmenos, kendisine yapılan planlardan haberdar olacak mı, bu planların üstesinden nasıl gelecek? .

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