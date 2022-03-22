Alparslan Büyük Selçuklu 18. bölüm tek parça izle | Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümde neler oldu?

Alparslan Büyük Selçuklu 18. bölüm tek parça izle | Televizyonun en sevilen yapımlarından biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Milyonlarca izleyiciye sahip dizinin yeni bölümünde yeni birçok ürün, seyirciyi ekrana kitledi. Peki ama Alparslan Büyük Selçuklu son bölümünde neler oldu? İşte merak edilen Alparslan Büyük Selçuklu 18. bölüm linki ve özeti...

Televizyonun en sevilen yapımlarından biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Milyonlarca izleyiciye sahip dizinin yeni bölümünde yeni birçok ürün, seyirciyi ekrana kitledi. Peki ama Alparslan Büyük Selçuklu son bölümünde neler oldu? İşte merak edilen Alparslan Büyük Selçuklu 18. bölüm linki ve özeti...

Alparslan Büyük Selçuklu 18. bölüm tek parça izle

TRT 1'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 18. bölümünü izlemek için linnke tıklayınız. ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 18.BÖLÜM LİNKİ...

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümde neler oldu?

Kurduğu tertiple Büst'e girip Bozan'ın kellesini alarak tahta oturan Alparslan'ın artık Vaspurakan ile arasında hiçbir engel kalmadı. Alparslan, Vaspurakan hedefleri için neler yapacak? Büst'te Çağrı Bey adına hutbe okutup sikke kestiren Alparslan, Yınal ile karşı karşıya gelecek mi?

Yınal bu durumdan rahatsızlığını Sultan Tuğrul'a söyleyecek mi? Karmatilerin yüce natık dediği Bozan'ı öldürüp ablasının öcünü alan Alparslan, obada nasıl karşılanacak? Karmati saldırısı neticesinde ağır yaralanan Nizamülmülk'ün başında bekleyen Akça'nın sırrı şifa olacak mı?

Şehver'in kendi hatası sebebiyle öldüğünü anlayan Karaca bunu Süleyman'a söyleyecek mi? Süleyman bunu öğrenirse nasıl bir tavır alacak? Vaspurakan Valisi olan Dukas'ın uygulamaya koyacağı yeni kurallar neticesinde Kekavmenos ve Diyojen farklı yollara başvurmak zorunda kalırken, Alparslan Vaspurakan'ın fethi için yeni planlar yapacak. Bozan ile iş birliği içerisinde olan Bizans, Bozan'ın ölümünden sonra Selçuklu tehlikesinden kurtulmak için hangi yollara başvuracak? Selçuklu'nun saldırısını mı bekleyecek, yoksa başka planları mı var?

Alparslan Büyük Selçuklu konusu ne?

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır. .