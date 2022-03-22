DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Alparslan Büyük Selçuklu 18. bölüm tek parça izle | Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümde neler oldu?
Apple'ın tüm servisleri çöktü mü? Apple erişim sorunu mu yaşanıyor?
Antalya kıyılarında deniz suyu çekildi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Konutta KDV indirimi geliyor
Uğur Dündar aday mı oluyor? Uğur Dündar başkanlık için adaylığını açıkladı mı?
THY Tokat uçuşları açıldı mı? Tokat biletleri THY'de açıldı mı? Tokat'a uçak seferleri ne zaman başlayacak?
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Adnan Oktar davasında 68 tahliye kararı tartışılıyor; mağdurların avukatı konuştu
Baskonia – Fenerbahçe Beko maçı nerede, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? I Baskonia – Fenerbahçe Beko CANLI
Uzman çavuşu protesto etmişlerdi; 25 kişi ifade verecek
Murat Göğebakan'ın eski eşi Selma Bekmez neden öldü? Selma Bekmez'in ölüm sebebi ve otopsi raporu
İki ayda 7 milyon dolarlık bal satıldı
Çeşme'de 700 yıllık cami ayağa kaldırılıyor
Adenovirüs nedir? Adenovirüs belirtileri nedir? I Adenovirüs'ten korunmanın yolları nelerdir?

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Alparslan Büyük Selçuklu 18. bölüm tek parça izle | Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümde neler oldu?

Alparslan Büyük Selçuklu 18. bölüm tek parça izle | Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümde neler oldu?

Alparslan Büyük Selçuklu 18. bölüm tek parça izle | Televizyonun en sevilen yapımlarından biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Milyonlarca izleyiciye sahip dizinin yeni bölümünde yeni birçok ürün, seyirciyi ekrana kitledi. Peki ama Alparslan Büyük Selçuklu son bölümünde neler oldu? İşte merak edilen Alparslan Büyük Selçuklu 18. bölüm linki ve özeti...

50 Dakika Önce
2022-03-22 19:37:10
Alparslan Büyük Selçuklu 18. bölüm tek parça izle | Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümde neler oldu?

Televizyonun en sevilen yapımlarından biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Milyonlarca izleyiciye sahip dizinin yeni bölümünde yeni birçok ürün, seyirciyi ekrana kitledi. Peki ama Alparslan Büyük Selçuklu son bölümünde neler oldu? İşte merak edilen Alparslan Büyük Selçuklu 18. bölüm linki ve özeti...

Alparslan Büyük Selçuklu 18. bölüm tek parça izle

TRT 1'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 18. bölümünü izlemek için linnke tıklayınız. ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 18.BÖLÜM LİNKİ...

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümde neler oldu?

Kurduğu tertiple Büst'e girip Bozan'ın kellesini alarak tahta oturan Alparslan'ın artık Vaspurakan ile arasında hiçbir engel kalmadı. Alparslan, Vaspurakan hedefleri için neler yapacak? Büst'te Çağrı Bey adına hutbe okutup sikke kestiren Alparslan, Yınal ile karşı karşıya gelecek mi?

Yınal bu durumdan rahatsızlığını Sultan Tuğrul'a söyleyecek mi? Karmatilerin yüce natık dediği Bozan'ı öldürüp ablasının öcünü alan Alparslan, obada nasıl karşılanacak? Karmati saldırısı neticesinde ağır yaralanan Nizamülmülk'ün başında bekleyen Akça'nın sırrı şifa olacak mı?

Şehver'in kendi hatası sebebiyle öldüğünü anlayan Karaca bunu Süleyman'a söyleyecek mi? Süleyman bunu öğrenirse nasıl bir tavır alacak? Vaspurakan Valisi olan Dukas'ın uygulamaya koyacağı yeni kurallar neticesinde Kekavmenos ve Diyojen farklı yollara başvurmak zorunda kalırken, Alparslan Vaspurakan'ın fethi için yeni planlar yapacak. Bozan ile iş birliği içerisinde olan Bizans, Bozan'ın ölümünden sonra Selçuklu tehlikesinden kurtulmak için hangi yollara başvuracak? Selçuklu'nun saldırısını mı bekleyecek, yoksa başka planları mı var?

Alparslan Büyük Selçuklu konusu ne?

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş