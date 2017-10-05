Diyarbakır'da bir terörist ve iki işbirlikçi yakalandı

05.10.2017 12:44:12

Hani ilçesinde düzenlenen Bayrak-62 operasyonu kapsamında 'Zerdeşt' kod adlı Mazlum Demir isimli terörist, yanında bir adet Kaleşnikof marka tüfek, 5 adet dolu şarjör, 2 el bombası ve iki işbirlikçi ile yakalandı. Terörist ve işbirlikçileri sorgularının yapılması için Jandarma Komutanlığına götürüldü.





