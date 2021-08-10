Kaliforniya’daki sağlık çalışanlarının ‘zorunlu aşı’ protestosu devam ediyor

Kaliforniya eyalet yönetimi, tüm sağlık çalışanlarının 30 Eylül'e kadar aşılanması gerektiğini açıklaması üzerine eyaletteki sağlık çalışanları protesto gösterileri düzenledi.

Kaliforniya'da 100'den fazla kişi Riverside Community Hospital'ın önünde protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, devlet tarafından sağlık çalışanlarının koronavirüs aşısı olma zorunluluğunun hak ihlali olduğu dile getirildi.

Kaliforniya Riverside Üniversitesi Sağlık biriminde yoğun bakım hemşiresi olarak çalıştığını söyleyen protesto organizatörü Tara Stoddart, “Bugün askerleri harekete geçiren valimizi ve Kaliforniya Halk Sağlığı Departmanı'nı zorunlu aşı görevini protestomuza destek toplamak için dışarı çıktık. Seçme özgürlüğü için buradayız” dedi.

Kaliforniya, ülkedeki tüm sağlık çalışanlarının 30 Eylül'e kadar aşı olma zorunlu kılan ilk eyalet oldu. Valilik bildirisine göre, hastanelere, vasıflı bakım tesislerine ve ara bakım ünitelerine gelen ziyaretçilerin de tamamen aşı olduklarını veya COVID-19 için test yaptıklarını kanıtlamaları istenecek.

Kaliforniya Eyaleti Halk Sağlığı Departmanı Direktörü Dr. Tomás J. Aragón, “COVID-19'un delta varyantı nedeniyle vakalarda ve hastaneye yatışlarda artış görülmeye devam ederken, bu ortamlardaki savunmasız hastaları korumamız önemlidir” diye konuştu.

Sağlık çalışanları ise, dün itibariyle Riverside Community Hastanesi önünde bir araya gelerek, Kaliforniya'daki tüm hastane çalışanlarının 30 Eylül 2021'e kadar aşılanmasını gerektiren kararı protesto etti.

Riverside'da çalışan hemşire Kristina Cruz, “Yönetimimiz bize tam olarak neler olduğunu, planın tam olarak ne olduğunu söylemedi. 30 Eylül'de işsiz kalacağımıza dair pek çok söylenti var” dedi.

"Benim vücudum, benim seçimim"

Güney Kaliforniya sözcüsü Terry Kanakri ise yaptığı yazılı açıklamada, "tüm insanların görüşlerini barışçıl bir şekilde ifade etme haklarına" saygı duyduğunu, ancak tüm çalışanları ve doktorları aşılama kararının arkasında durduğunu belirtti.

Açıklamada, "Tam aşılanmış bir iş gücü, insanlarımızı, hastalarımızı ve hizmet verdiğimiz toplulukları korumanın en etkili yoludur" denildi. Açıklamada aşı olmayı reddeden çalışanların durumunun ne olacağı belirtilmezken, "yerel, eyalet ve federal yasalara uyulacağına" dikkat çekildi.

Dün, çoğu tıbbi önlüklü protestocular Riverside şehir merkezinde "Zorlama rıza değildir", "Benim vücudum, benim seçimim" ve "Görevleri durdurun" yazan pankartlar taşıdı.

Inland Empire protestolarında ise, Newsom'a veya Başkan Joe Biden'e ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e tepkiler dile getirilirken bazı ABD vatandaşlar da destek verdi.

Benzer bir protesto Pazar günü Loma Linda'da yapıldı. Dün ayrıca, Orange kentindeki Çocuk Sağlığı Orange County'de bir başka protesto düzenlendi.

Loma Linda Üniversitesi Tıp Merkezi'nde çocuk yoğun bakım ünitesinde çalışan Fairburn, "Bizi olmaya teşvik ettikleri tek aşı grip aşısı. Eğer istemiyorsak, sorun değil. Grip aşısını istemediğimizi söyleyen bir form imzalamamız gerekiyor” diye konuştu.

Loma Linda Üniversitesi Sağlık Sözcüsü Briana Pastorino ise yaptığı yazılı açıklamada, personelinin yaklaşık üçte ikisinin COVID-19'a karşı aşılandığını duyurdu. Diğer Inland hastaneleri ise personelinin ne kadarının aşılandığı konusunda bilgi vermedi.

Loma Linda'nın açıklamasında, “Tüm çalışanlarımızı aşı olmaya teşvik ederken, Kaliforniya Halk Sağlığı Departmanı tarafından zorunlu kılınana kadar bu zorunlu değildir. Loma Linda Üniversitesi Tıp Merkezi ve Loma Linda Üniversitesi Çocuk Hastanesi, devlet lisanslı kurumlardır ve bu nedenle, zorunlu olduğu bildirilen tüm işgücü aşı standartlarına uymak zorundadır” ifadelerin yer veriliyor.

“Birçok hemşire buna uymayacak”

Stoddart, Riverside'da başka protestolar da planlandığını, yarın (Çarşamba) Fontana'da, Perşembe günü ise Ontario'da protesto düzenleyeceklerini söyledi.

Stoddart, “Sağlık çalışanları aşı yaptırma görevlerinde yalnız değildir. Pazartesi günü, protesto sona erdikten kısa bir süre sonra Pentagon, askerlere Eylül ortasına kadar hepsinin koronavirüs aşısı yaptırmaları gerektiğini söyledi. Uyulmaması, emre itaatsizlik anlamına gelebilir ve Askeri Adalet Tekdüzen Yasası uyarınca cezalandırılabilir” şeklinde konuştu.

Fairburn ise, California Halk Sağlığı Departmanı'nın eyalet hemşireleriyle kavga halinde olduğunu belirterek, “Birçok hemşire buna uymayacak. Bu ne anlama geliyor? Bu, hemşire sıkıntısı olacağı anlamına mı geliyor?” dedi.

Salgından önce California, ülkenin çoğu gibi ciddi hemşirelik hizmeti sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Utah hemşirelik okulu Nightingale College'a göre, 2030 yılına kadar Kaliforniya, gerekenden 44.500 daha az kayıtlı hemşire ile ülkedeki en büyük hemşire açığına sahip olacak, bu da devletin ihtiyaç duyduğu hemşirelerin yalnızca %88'ine sahip olacağı anlamına geliyor.

Fairburn, “Bu kişisel bir seçim olmalı. Uygulama yapılmamalı" dedi.

The Press Enterprıse

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.