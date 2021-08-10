Nijerya'da her saat 9 kişi sıtmadan hayatını kaybediyor

Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, ülkesinde her saat 9 kişinin sıtmadan yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ulusal basının Sıtmaya Karşı Savunuculuk ekip lideri Timi Obot'un açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Sağlık Bakanı Ehanire, dünyada sıtmaya yakalanan her 4 kişiden birinin Nijerya'da bulunduğunu bildirdi.

Ehanire, ülke genelinde sıtmaya bağlı ölümlerin artmaya devam ettiğine işaret ederek, Nijerya'da her saat 9 kişinin sıtmadan öldüğünü kaydetti.

Salgını önlemek için tedavi hizmetlerinin kesintiye uğramaması gerektiğinin altını çizen Ehanire, "Nijerya'da sıtma, ciddi bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Her iki dakikada bir çocuğun ölümüne neden oluyor

Dünya Sağlık Örgütü, son iki yılda Gana, Kenya ve Malavi'deki aşılama programı kapsamında 1,7 milyon dozdan fazla sıtma aşısı yapıldığını açıklamıştı.

Dünyanın birçok yerinde, her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan sıtma hastalığına karşı geliştirilen aşı, ilk kez Nisan 2019'da Malavi'de uygulanmaya başlamıştı.

Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her iki dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtmanın ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtileri bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.