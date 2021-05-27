İsrail: 'Mossad'ın yeni başkanından daha az suikast, daha az gürültü bekleyin'

David Barnea'nın Mossad'ın yeni şefi olarak adlandırılmasıyla, İsrail'in casusluk teşkilatının misyonlarının özellikle operasyonlarının ve önceliklerinin doğasında olmasa da bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor.

ANALİZ

David Barnea, 2019'dan beri casusluk ajansının en iyi operasyonlarında Yossi Cohen ile yakın bir şekilde çalıştı.

Büyük değişiklikler, önümüzdeki hafta emekli olacak olan giden Yossi Cohen'in ve onun halefinin farklı tarzlarını, özelliklerini ve karakterlerini yansıtacak.

Barnea, Mossad'ı Cohen'in beş buçuk yıllık dönemini karakterize eden gürültüden ve PR'dan çok daha az gizli, gözlem altında bir organizasyon olarak yeniden konumlandırmayı planlıyor. Barnea yönetimindeki teşkilatın daha az siyasallaşacağı ve yeni patronun kesinlikle Başbakan Benjamin Netanyahu'ya daha az yakın olacağı da açık.

1965'te doğan Barnea, Sharon bölgesinde, Tel Aviv'in kuzeyinde yaşıyor. Netanyahu gibi askerliğini seçkin Sayeret Matkal özel harekât kuvvetinde yaptı.

1995'te Başbakan İzak Rabin'in öldürülmesinin ardından 1996'da Mossad'a katıldı. Bir buçuk yıllık eğitimden sonra, Mossad'ın ajanların belirlenmesi, işe alınması ve taşınmasından sorumlu bölümü olan Tzomet'e ("Junction") alındı. Tüm Mossad kariyerini bu bölümde geçirdi.

2019'da Barnea, Mossad'ın başkan yardımcısı oldu.

Barnea'nın kısa süre İsrail'deki bir yatırım bankasında kıdemli işletme müdürü olarak çalıştıktan sonra, New York Üniversitesi'nde işletme ve finans okumak için aktif hizmetinden ayrıldı.

Orada geliştirdiği iş ve finans becerileri, bir casus olarak profesyonel kariyerine katkı olarak görülüyor. Mossad da dahil olmak üzere birçok istihbarat teşkilatı, işe alma ve bilgi toplama operasyonlarını geliştirmek için, bazen bir paravan bazen de gerçek varlıklar olarak şirketleri kaydeder ve yönetir.

Tzomet'de ajanların işe alınması, esas olarak Mossad'ın bir numaralı önceliği olan İran ve Hizbullah'ı hedef almaya yönelikti.

Taktiklerde değişiklik

Mossad başkan yardımcısı olarak Barnea, 2019'dan bu yana örgütün misyonlarının çoğunu Cohen'le birlikte denetledi. Bunların en önemlilerinden biri, 27 Kasım 2020'de İran'ın başkenti Tahran yakınlarında seyahat sırasında vurularak öldürülen İran'ın askeri nükleer program başkanı Mohsen Fahrizade suikastiydi.

İranlı bilim adamı, Mossad tarafından en az on buçuk yıldır aranıyordu, ancak hayatına yönelik birkaç suikast girişiminden kurtulmayı başardı. Mossad'ın en üst kademesinde bulunanların çoğu, suikastların İsrail'in düşmanlarına verdiği zararın kısa ömürlü olduğunu biliyor. IAEA şefinin bu hafta uyardığı gibi, İran şu an ilk nükleer cihazını monte etmeye, Fahrizade'nin öldürülmesinden ve ABD eski Başkanı Donald Trump'ın 2015 nükleer anlaşmasını bırakıp Tahran'a daha sert yaptırımlar uyguladığı zamandaki durumundan daha yakın.

Beş buçuk yıllık görev süresi boyunca Cohen, İranlı nükleer bilim adamlarının, Hamas mühendislerinin ve Hizbullah üst düzey komutanlarının faaliyetlerini sona erdirmek için suikastler düzenlenmesini savunuyordu.

Barnea'nın bu taktiği son çare olarak kullanacağı varsayılabilir.

Mossad, temel görevi ajanları aracılığıyla bilgi toplamak olan bir casusluk ajansıdır; insan istihbaratı: HUGINT… Ancak son on buçuk yılda, teknolojik ve siber savaştan (SIGINT) giderek daha fazla yararlandı.

İnsan zekası ve yapay zekanın bir kombinasyonu olan HUGINT denilen şeye yönelik karışık eğilim devam edecek gibi görünüyor.

Mossad yönetiminde her kim olursa olsun, istihbarat toplamaya ve İsrail'i çevreleyen durum hakkında hükümete doğru değerlendirme sunmaya kendini adamıştır. Yine de "suikast makinesi" efsanesi, Mossad'ın her şeye gücü yeten bir organizasyon imajını şişirmeye yardımcı oluyor.

Mossad'daki üst düzey yetkililerin ve tüm istihbarat topluluğunun değerlendirmesi, Barnea'nın yine Cohen dönemini simgeleyen halkın gözünden ve kişilik kültünden kaçınan düşük profilli bir organizasyon yapacağı yönünde.

7.000 kişilik işgücüyle Mossad, Cohen'in tasvir etmeye çalıştığı tek kişilik grup değil. Ajans ekip çalışmasına güveniyor. Her başarılı operasyon, Tel Aviv'in kuzeyindeki karargâhında ve dünyanın dört bir yanındaki sahada onlarca, bazen yüzlerce analist, istihbarat memuru, teknoloji uzmanı, şoför, kurye ve operatörün zahmetli çabalarının sonucudur.

Arap dünyasına bir köprü

Barnea'nın ana görevlerinden biri, profesyonel dürüstlük içinde hareket etmek ve başbakan olmaya devam ederse Netanyahu'nun hoşuna gitmese bile doğru bir istihbarat resmi sunmak olacaktır.

Bir diğer öncelik, Başkan Joe Biden'in görev süresi boyunca İsrail ile ABD arasında, özellikle de Mossad ile CIA arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi olacak. Yeni casus şefinin, nükleer anlaşmanın canlanması üzerine Netanyahu'nun yarattığı gerilimi yatıştırmak için çok çalışması gerekecek.

Yine de Mossad'ın temel gündeminin değişmeyeceği varsayılabilir. İran'ın nükleer programı hakkında bilgi toplama ve gerekirse askeri yönlerini bozma çabası en önemli öncelik olmaya devam edecek.

Mossad'ın İsrail sınırları dışında faaliyet gösterme yetkisi nedeniyle bir bölgede bulunmadığını belirtmek ilginçtir: Filistin… Burası orduya, istihbaratına ve yerel güvenlik teşkilatı Shin Bet'e bırakılmıştır.

İran'a takıntılı olan Netanyahu ve Cohen, Filistin Yönetimi (PA) ile müzakereleri ilerletmeyi ve desteklemeyi reddettiler. Netanyahu'nun tavrı, Filistin Yönetimi ve Hamas'la "böl ve yönet" şeklinde olurken, her iki yönden de zayıflatarak çatışmayı "yönetmek" amacındaydı.

Ancak Gazze'deki son savaş -12 yıl içinde dördüncü savaş- ispatlandığı gibi, İsrail çatışmalardan kaçmaya çalışsa bile, Filistin marjinal bir sorun değil.

Mossad'ın yeni başkanının İsrail-Filistin anlaşmazlığına barışçıl bir çözüm geliştirmeye dahil olmanın ve Mossad'ın Arap dünyasıyla köprü görevi görebilecek bir organizasyon olarak potansiyelinin farkına varmanın bir yolunu bulacağı umulabilir.

Yossi Melman-Middle East Eye

Bu makalede ifade edilen görüşler yazara aittir ve TİMETURK'un yayın politikasını yansıtmayabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.