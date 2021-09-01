Aşı mı zehir mi?

Brezilyalı araştırmacılar, engerek zehrindeki bir molekülün korona virüs bulaşmasına %75 oranında engellediğini duyurdu. Maymunlar üzerinde yapılan çalışmaya göre, maymun hücrelerinde korona virüs üremesini engellediğini keşfetti. Covid-19’a neden olan virüsle savaşmak için bu zamana kadar süren ilaç çalışmaları arasında en etkili çözüm olarak görülüyor.

Molecules adlı bilimsel dergide yayımlanan bir araştırmaya göre, jararaca çukur engerek tarafından üretilen molekülün, virüsün maymun hücrelerinde çoğalma yeteneğini %75 oranında engellediğini buldu.

Sao Paulo Üniversitesi profesörü Rafael Guido, ‘yılan zehrinin bu bileşeni virüsteki çok önemli bir proteini yok edebiliyor. Diğer hücrelere zarar vermeden virüsün üremesini engelliyor ve PLPro adlı koronavirüsün bir enzimine bağlanabilen bir peptit veya amino asit zinciri oluşturuyor' dedi.

‘Avlamak anlamsız'

Araştırma sonuçları sonrasında yasal olmayan yollarla avlanmanın önüne geçmek isteyen Guido, ‘zaten anti bakteriyel nitelikleriyle bilinen peptit laboratuvarlarda sentezlenebilir. Bu durum yılanların yakalanmasını ve büyütülmesinin gereksiz olduğunu gösterir. Brezilya çevresinde jararaca avlamak için dışarı çıkan ve dünyayı kurtaracaklarını düşünen insanlar konusunda endişeliyi.'

Sao Paulo Eyalet Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, molekülü en kısa zamanda insan hücrelerinde test etmeyi umduklarını, molekülün farklı dozlarının etkinliğini ve virüsün ilk etapta hücrelere girmesini engelleyip engelleyemeyeceğini değerlendirecek.

Jararaca, Brezilya'nın en büyük yılanlarından biridir ve uzunluğu 2 metreye kadardır. Atlantik Ormanı kıyılarında yaşar ve ayrıca Bolivya, Paraguay ve Arjantin'de bulunur.

Reuters

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.