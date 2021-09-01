İstanbul caddeleri listesi | İstanbul'da kaç tane cadde var?

İstanbul caddeleri listesi | İstanbul'u daha iyi tanımak ve gezmek isteyenler İstanbul caddelerini araştırmaya başladı. İstanbul 15 milyondan fazla nüfusuyla bir çok ülkeden kalabalık olan metropol şehridir. İstanbul'da bir çok cadde ve sokak bulunuyor. Peki İstanbul'da kaç tane cadde var?

İstanbul caddeleri listesi | İstanbul'u daha iyi tanımak ve gezmek isteyenler İstanbul caddelerini araştırmaya başladı. İstanbul 15 milyondan fazla nüfusuyla bir çok ülkeden kalabalık olan metropol şehridir. İstanbul'da bir çok cadde ve sokak bulunuyor. Peki İstanbul'da kaç tane cadde var?

İstanbul'daki 88 bin 300 sokak ve cadde bulunuyor. İstanbul'un neredeyse her köşesinin tarihi bir dokusu var. Tarihi özellikleri bakımından da bir çok turistin uğrak noktası olan İstanbul'un gezilecek caddeleri merak edilimeye başlandı. İşte İstanbul caddelerinden bazıları;

Fevzipaşa Caddesi

Fatih'in en işlek caddelerinden biridir. Alışeriş tutkunlarının enellikle tercih ettiği caddelerden biridir.

Halaskargazi / Cumhuriyet Caddesi

Nişantaşı'ndan başlayıp Taksim'e kadar uzanan caddedir. Bu cadde de moda ve alışveriş yapmak isteyenler için oldukça uygundur. Ayrıca kafe ve restoranları ile de güzel vakit geçirilebilir.

Ebuziya Caddesi

Ebuziya Caddesi Bakirköy'dedir ve Bakırköy'ün en işlek caddesidir. Ebuziya Caddesi'nde giyim mağazaları oldukça fazladır.

Çırağan Caddesi

Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan Çırağan Caddesi gezilebiecek caddelerden biridir.

Bahariye Caddesi

Kadiköy'ün en vazgeçilmez caddesi haline gelmiştir. Oldukça renkli, eğlenceli ve bir o kadar da şık bir cadde haline dönüştürülmüştür.. Giyim kuşam ve kafelerin bol olduğu bir caddedir.

Yeniçeriler Caddesi

Yeniçeriler Caddesi Beyazıt'ın en gözde ve turistlerin akın ettiği caddedir. Yeniçeriler Caddesi tarih kokan bir mekandır. Turistlerin bu caddeye ilgisi oldukça fazladır. Bu bölgede bir çok müze ve tarihi eser bulunur.

Abdi İpekçi Caddesi

Nişantaşı'nda bulunan Abdi İpekçi Caddesi oldukça pajhalı bir caddedir. Kiralar ve konut fiyatları bu bölgede oldukça pahalıdır.

Bağdat Caddesi

Kadıköy'de bulunan Bağdat Caddesi İstanbul'un en uzun (9 KM) caddelerinden biridir. İsmini IV. Murat'ın Bağdat Seferi'ne çıkarken bu yolu kullanmasından alır.

İstiklal Caddesi

İstiklal Caddesi Beyoğlu'nda bulunur. İstanbul'un en meşhur caddesidir. Caddeye turistler de yoğun ilgi gösterir. Cadde üzerinde bir çok alışveriş noktası ve restoran vardır.

Kalpakçılar Caddesi / Kapalı Çarşı

Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan Kalpakçılar Caddesi metrekare başına 3 bin 500 dolara varan kira bedeli ile İstanbul'un en pahalı caddesidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.