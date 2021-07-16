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TIMETURK / BİSİKLET / Toroslar’da Bisiklet Yarışları

Toroslar’da Bisiklet Yarışları

Toroslar'da 15 Temmuz anısına bisiklet yarışları yapıldı.

8 Dakika Önce
2021-07-16 14:10:18
Toroslar’da Bisiklet Yarışları

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Mersin'de Toroslar Belediyesi'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlediği bisiklet yarışları, 16 kategoride 145 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Lisanslı sporculara ve halka açık olan yarışlar, Halkkent Mahallesi'nde Bocce Tesisi önünden başladı. Yarışların startını veren Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlediğimiz yarışlarımızın yapıldığı bu parkuru antrenman sahası yapmayı ve diğer sportif etkinliklerimizde, okullar arası ve uluslararası şampiyonlarda da kullanmayı planlıyoruz. Amacımız, bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak” dedi.

Yarışların yıldız erkekler kategorisi birincisi Arda Kaplan, şampiyonluğunu 15 Temmuz şehitlerine ithaf ederken, dereceye girenler ödüllerini Yılmaz'ın elinden aldı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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