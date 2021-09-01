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Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Kastamonu'daki Çocuklara Bisiklet Sürprizi

Batı Karadeniz Bölgesi'nde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde, yaraların sarılması için Konya Büyükşehir Belediyesi, bölgede ihtiyaç duyulan ekip, araç ve malzeme desteğini sağlamaya devam ediyor.

42 Dakika Önce
2021-09-01 19:09:49
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Kastamonu'daki Çocuklara Bisiklet Sürprizi

Batı Karadeniz Bölgesi'nde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde, yaraların sarılması için Konya Büyükşehir Belediyesi, bölgede ihtiyaç duyulan ekip, araç ve malzeme desteğini sağlamaya devam ediyor.

Yaşananlardan etkilenen çocuklara moral olmak ve felaketi bir nebze olsun unutturmak amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesince afetten en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki 500 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Çocuklara bisikletlerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay hediye ederken, çocukların mutluluğu yüzüne yansıdı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaşanan felaketin izlerinin silinip, hayatın normale dönmesi için ellerinden gelen tüm desteği sağladıklarını söyledi.

Altay, şöyle konuştu:

"Bozkurt'ta incelemelerimizin ardından Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile birlikte 500 çocuğumuza bisikletlerini teslim ettik, onlarla sevindik. Çocuklar her yerde çok güzel, her yerde çok sevimli. Allah ömürlerine bereket versin. Selin yol açtığı yıkımın izlerini hep birlikte sileceğiz inşallah. Devletimiz her zaman milletimizin yanında."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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