İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Beykoz’da 12 Haziran Pazar günü yapılacak İstanbul Yol Bisikleti Yarışı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.
2022-06-08 23:31:12
İstanbul Beykoz'da bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek yarışın güzergahında yer alan yollar, 12 Haziran Pazar 06.00 ila 14.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak.
Beykoz Belediyesi önünden başlayacak yarışta sporcular sahil yolunu kullandıktan sonra Anadolukavağı, Yoros Kalesi, Anadolufeneri, Kaynarca, Alibahadır, Paşamandıra, Öğümce, Cumhuriyetköy ve Polonezköy'den geçip yine Belediye önünde yarışı tamamlayacak. AA
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