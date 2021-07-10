DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Piyasa denetimi yönetmeliği açıklandı
İthalatta 5 ülkenin ürünlerine haksız rekabet soruşturması!
Haiti... 100 çete, 3 bin çete üyesi, yarım milyon kaçak silah
Alman gazetesi: Türkiye sollama şeridine geçmek istiyor
HDP'den kapatılmaya karşı savunma hazırlığı
Bayraktar AKINCI TİHA, havacılık tarihinin rekorunu kırdı
Rusya’da tüm zamanların ölüm rekoru kırıldı
Elektrik Üreten Bisiklet Telefon Şarj Edecek
Protein deposu... Aslan balığı nasıl yenir?
Rusya, inme geçiren Gaziyev’in hastaneye kaldırılmasına izin vermedi
Kemal Sunal için kaç tez yazıldı?
Van'da Akgöl'den sonra Saray Tuz Gölü de kurudu
Uçakta unutulan eşyaları satın alma kuyruğu caddeye taştı
HİSAR-O test atışında hedefi tam isabetle vurdu
Korkutan uyarı! Türkiye'de patlama yaptı...

TIMETURK / BİSİKLET / Elektrik Üreten Bisiklet Telefon Şarj Edecek

Elektrik Üreten Bisiklet Telefon Şarj Edecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalyalı öğrencilerin yenilenebilir enerji kaynaklarına farkındalık oluşturma projesine destek olarak, tasarladıkları elektrik üreten bisiklet ile vatandaşlar pedal çevirerek hem telefonlarını şarj etme hem de spor yapma imkanı bulacak

1 Saat Önce
2021-07-10 13:57:54
Elektrik Üreten Bisiklet Telefon Şarj Edecek

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalyalı öğrencilerin yenilenebilir enerji kaynaklarına farkındalık oluşturma projesine destek olarak, tasarladıkları elektrik üreten bisiklet ile vatandaşlar pedal çevirerek hem telefonlarını şarj etme hem de spor yapma imkanı bulacak.

Antalya'da ilkokul öğrencileri yenilenebilir enerji kaynaklarına farkındalık oluşturması amacıyla hazırladıkları elektrik üreten bisiklet projesini Büyükşehir Belediyesi'yle paylaştı. Öğrencilerin tasarladığı projeye destek veren Büyükşehir Belediyesi çalışmalara başladı.

Sadece insan enerjisi ile elektrik üretebilecek bisikletler ile vatandaşlar, pedalı çevirerek hem spor yapacak hem de telefonlarını şarj etme imkanı bulabilecek. Çalışmalar tamamlandığında tasarlanan bisikletler kentin çeşitli noktalarında hizmet verecek.

“Alternatif enerji kaynağı”

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğünde görevli Elektrik Mühendisi Sarp Emekcil, öğrencilerin başvurduğu projenin alternatif enerji kaynakları kapsamında Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla örtüştüğü için destek verildiğini söyledi.

“Spora teşvik etmek”

Öğrencilerin hazırladığı projenin amacının telefonlarını şarj etmelerini sağlamak, spora teşvik ederek sağlıklı bir hayat yaşamalarına olanak sağlamak olduğunu ifade eden Sarp Emekcil, “Dinamo ile elektrik üretmek yıllardır var. Fakat küçük dokunuşlarla bisikletten üretilen elektriği telefon şarj etmede veya vantilatörün enerjisini sağlamada kullanabileceğiz. Proje kapsamında prototip olarak tasarlanan bu bisiklet üzerinde çalışmalarda adım adım ilerliyoruz” dedi.

“Pedal çevir telefonun sarj olsun”

Proje ile bisiklet pedalının çevrilerek tekerleklerin dönmesi neticesinde oluşan hareket enerjisinin dinamo vasıtasıyla elektrik enerjisine çevrilmesi ve üretilen alternatif akım formundaki bu enerjinin kullanılacak bir ara elektronik devre ile doğru akım formuna çevrilerek regüle edilmesi işlemi gerçekleştirilecek. Bu sayede gerek cep telefonlarının şarj edilmesi, gerek serinletme amaçlı mini fan çalıştırılması, gerekse konstrüksiyona monte edilen LED aydınlatma elemanlarının ihtiyacı olan enerji üretilmiş olacak. (İHA)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH