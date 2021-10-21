BİSİKLETİN BİLİMSEL FAYDALARI VE DAHA FAZLASI

Ülkemizde yapılan yeni farkındalık çalışmalarıyla bisikletin faydalarına dikkat çekiliyor. Bisiklet sürmenin sağlığımıza olumlu katkıları saymakla bitmezken beden, ruh ve zihin bütünlüğünü koruyan bu spor, aynı zamanda vücudumuzdaki tüm kas sistemini aynı anda çalıştırıyor.

Ülkemizde yeni gündeme gelen bisiklet sporu, halkı bilinçlendirmek için düzenlenen etkinliklerle hızlı bir şekilde her kesime yayılıyor. Faydaları saymakla bitmeyen bu spor, hem beden hem ruh hem de zihin dünyamızı güçlendiriyor. Tüm yönleriyle bisikletin sağlığımıza faydaları sizler için hazırlanan haberimizde…

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA GÖRE FAYDALARI

Kilo problemi başta olmak üzere, stres, yüksek tansiyon, metabolizma hastalıkları, depresyon gibi pek çok rahatsızlığın ilacı olan bisiklet, yapılan bilimsel araştırmalara göre yağ yakımında, stres yönetiminde, eklemlerimizin güçlendirilmesi, sırt, karın, kol kaslarımızı çalıştırmasında ve dayanıklılık gücümüzü artırmasında etkin rol oynuyor.

Özellikle, bacak ve sırt kaslarını harekete geçiren bu spor sadece fiziksel değil aynı zamanda ruh sağlığımız üzerinde de oldukça etkili. Mutluluk hormonlarının çalışmasını sağlayan bisiklet sürme sırasında vücut aktif olarak endorfin ve dopamin salgılamaktadır.

Yapılan araştırmalara göre, sadece kilo kaybında değil kilo alımının önüne geçme konusunda da ideal bir spor. Her gün düzenli olarak bir saat bisiklet sürülmesi önerilmekte ve sağlığa faydalı geldiği bilinmektedir. Çok miktarda kalori yakmanın en iyi yolu bisiklet sürmekten geçiyor.

Bisiklet Sürerek Kaç Kalori Yakılır?

Her mevsimde spor severler tarafından tercih edilen bisikletin kaç kalori yaktığı sıkça sorulan sorular arasında da bulunuyor. 1 saat boyunca ara vermeksizin orta tempoda bisiklet sürmek, ortalama olarak 650 – 700 kalori (kcal) yakmamıza yardımcı oluyor.

Hangi kasları çalıştırıyor?

Bacak, kalça ve mide bölgesindeki kasların güçlendirilmesinde etkin olan bisiklet sürmek, üst vücut kaslarının çalışmasında da oldukça etkili. Tüm kasların çalışması için her gün düzenli olarak bisiklet sürmek son derece önemli.

Her yaştan insanın hem sağlıklı yaşamak hem de eğlenmek için tercih edebileceği bisiklet, spor olmanın da ötesinde bir yaşam tarzı olmasıyla öne çıkıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.