33 Yıllık Muhtarın Mahalleyi Gezdiği Makam Aracı Şaşırtıyor

Konya’da 33 yıl önce öneri üzerine doğup büyüdüğü mahalleye muhtar olarak seçilen 70 yaşındaki Hüseyin Tekkaymaz, bisikleti ile sokakları gezerek mahallenin eksiklerini takip ediyor.

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Karaciğan Mahallesi'nde babası ve mahallelinin ısrarı üzerine 1989 yılında bir dönem mahalle muhtar adayı olarak seçimlere katılan Hüseyin Tekkaymaz, seçimlerde vatandaşların desteğiyle muhtar seçildi. Muhtar seçildikten sonra mahalledeki sorunları tek tek yakından ilgilenen Tekkaymaz, 33 yıl boyunca 7 seçimde güven tazeleyerek muhtar seçildi. 70 yaşındaki muhtar Hüseyin Tekkaymaz, “1989'dan beri mahalle muhtarı olarak faydalı olmaya çalışıyorum” dedi.

Son seçimlerde rakip çıktı, yine seçildi

Son muhtarlık seçimlerinde karşısına rakip çıktığını belirten Tekkaymaz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan maaşlarımızı yükselttiğinden bu sefer rakip çıktı. İki erkek, bir tane bayan benimle beraber seçime girdi. Yalnız onların aldıkları oydan daha fazlasını alarak mahallemizdeki sevgi ile beraber yine muhtar olarak seçildim” şeklinde konuştu.

1989 yıllarında muhtarlık görevinin zor şartlarda ilerlediğini anlatan mahalle muhtarı Tekkaymaz, “İlk seçildiğimizde muhtarlık o kadar zordu ki... Mahallemizin etrafındaki yollar kapalıydı, daha sonra açıldı. Askerlik sülüsleri ve Kızılay zarfları geldiğinde muhtara verilirdi. Karakolluk bir şey olduğunda muhtara getirilirdi. Şimdi her şey sistem üzerine geçti ve bilgisayarımızdan her şeyi halletmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Muhtarlık bir sevgi işi, bambaşka bir şey"

Mahalledeki vatandaşlarla birlik ve beraberlik örneği olduğunu belirten Tekkaymaz, “Muhtarlık bir sevgi işi, bambaşka bir şey. Mahallenin çocukları, gençleri, büyükleri, erkekleri, kızları, gelinleri hepsi kardeşimiz. Herkesle aramız çok çok iyi, birbirimizi severiz. Mahallede gezinmeyi ben şöyle yapıyorum. Akşamları yatsı namazından sonra bisiklete binerek mahallemizdeki eksik durumlara dikkat ederim. Sokak lambalarının yanıp yanmadığına bakarım. Ertesi gün fotoğrafları çekilmesi gerekiyorsa çekerek, telefon edilmesi gerekiyorsa belediyemize telefon ederek bildiririm. Allah razı olsun belediyemiz de gelip yapar ve gider” şeklinde anlattı.

Uzun yıllar görevde olduğunu anlatan Hüseyin Tekkaymaz, “Bir gün bisikletle giderken birisi 'Amca ya bir durur musun?' dedi, ben de durdum. Yanındaki oğluna beni göstererek, “Bak oğlum bu amca bizim mahallemizin muhtarı. Ben böyle çocukken babam muhtar olarak bu amcayı gösterirdi. Şimdi büyüdüm, evlendim, çoluk çocuk sahibi oldum sen hala muhtarlığa devam ediyorsun. İnşallah mezara kadar da muhtarlık yaparsın, seni destekleriz” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.