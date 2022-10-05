Sefo konseri 2022 | Ankara 5 Ekim Sefo konseri saat kaçta, ne zaman? Ankara Millet Bahçesi Sefo konseri | Tam Bana Göre Festival Sefo konser

Sefo konseri 2022 | Ankara 5 Ekim Sefo konseri saat kaçta, ne zaman? Ankara Millet Bahçesi Sefo konseri | Tam Bana Göre Festival kapsamına Sefo konser verecek. Ankara'da on binlerce kişinin katılacağı konserde Sefo hayranlarına unutulmaz bir gün yaşatacak. 5 Ekim Ankara Sefo konserinin ne zaman saat kaçta başlayacağı ise müzik severler tarafından merak ediliyor.

Sefo konseri 2022 | Ankara 5 Ekim Sefo konseri saat kaçta, ne zaman? Ankara Millet Bahçesi Sefo konseri | Tam Bana Göre Festival kapsamına Sefo konser verecek. Ankara'da on binlerce kişinin katılacağı konserde Sefo hayranlarına unutulmaz bir gün yaşatacak. 5 Ekim Ankara Sefo konserinin ne zaman saat kaçta başlayacağı ise müzik severler tarafından merak ediliyor.

Ankara'da 5-9 Ekim tarihleri arasında "Tam Bana Göre Festival" düzenlenecek. Festivalde gençler için yüzlerce etkinlik düzenlenecek. Fedtival kapsamında ülkenin sevilen şarkıcıları da Ankara'da konser verecek. Son zamanların en popüler isimlerinden olan Sefo da Ankara'da 5 Ekim'de hayranlarına konser verecek. Sefo konseri için alanda yerini alan binlerce kişi konserin ne zaman, saat kaçta başlayacağını merak ediyor.

Sefo konseri 2022

Sefo Ankara'da "Tam Bana Göre Festival" kapsamında sahne alacak. Sefo'nun konserine ilgi oldukça fazla. Konser alanında on binlerce kişi yerini aldı.

Ankara 5 Ekim Sefo konseri saat kaçta, ne zaman?

Özellikle gençlerin sevdiği şarkıcılardan olan Sefo Ankara'da sevilen şarkılarını seslendirecek. Binlerce kişi ile birlikte 'Bilmem mi?' ve 'İsabella' şarkılarını söyleyecek olan Sefo konserine vatandaşların ilgisi oldukça fazla. 5 Ekim Ankara Sefo konseri saat 20.30'da başlayacak. Konserin 1 buçuk yada 2 saat civarında sürmesi bekleniyor.

Ankara Millet Bahçesi Sefo konseri ücretsiz mi?

Sefo Ankara'da Millet Bahçesi'nde konser verecek. 5 Ekim'deki konser ücretsiz olacak.