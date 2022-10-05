5 Ekim Ankara Sefo konseri saat kaçta, ne zaman başlayacak? Ankara Sefo konseri konseri nerede? Sefo konseri ücretsiz mi? Son zamanların sevilen şarkıcılarından Sefo Ankara'da ‘Tam Bana Göre Festival’ kapsamında hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak. Sefo Ankara Millet Bahçesi'nde on binlerce kişiye sevilen şarkılarını seslendirecek. 5 Ekim Ankara Sefo konserinin ne zaman, saat kaçta başlayacağı ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki Sefo Ankar konseri nerede yapıalcak?

5 Ekim Ankara Sefo konseri saat kaçta, ne zaman başlayacak? Ankara Sefo konseri konseri nerede? Sefo konseri ücretsiz mi? Son zamanların sevilen şarkıcılarından Sefo Ankara'da ‘Tam Bana Göre Festival' kapsamında hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak. Sefo Ankara Millet Bahçesi'nde on binlerce kişiye sevilen şarkılarını seslendirecek. 5 Ekim Ankara Sefo konserinin ne zaman, saat kaçta başlayacağı ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki Sefo Ankar konseri nerede yapıalcak?

Ankara'da ‘Tam Bana Göre Festival' başladı. 5 Ekim Çarşamba günü başlayan festival 9 Ekim Pazar günü sona erecek. Ankara'da on binlerce gencin katılması beklenen festivalde birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlenecek. Festivalde Türkiye'nin en sevilen şarkıcıları da konser verecek ve hayranları ile buluşacak. Ankara'da 5 Ekim'de son zamanların en popüler isimlerinden Sefo da konser verecek. Seo şarkılarını on binlerce Ankaralı ile birlikte söyleyecek. Sefo konseri için festivale gelen binlerce kişi Sefo konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? sorularına yanıt arıyor. İşte 5 Ekim Çarşamba Ankara Millet Bahçesi Sefo konserine dair detaylar...

5 Ekim Ankara Sefo konseri saat kaçta, ne zaman başlayacak?

5-9 Ekim tarihleri arasında Ankara'da ‘Tam Bana Göre Festival' kapsamında şarkıları ile sevilen isimler sahneye çıkacak. Sefo da 5 Ekim'de Ankara'da hayranlarına şarkılarını söyleyecek. Sefo konseri 5 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da başlaycak. Sefo konserinin 2 saate yakın sürmesi bekleniyor.

Ankara Sefo konseri konseri nerede?

Sefo 5 Ekim'de Ankara'da konser verecek. Sefo konseri Ankara Millet Bahçesi'nde konser alanında yapılacak. Konsere şimdiden on binlerce kişinin katılması bekleniyor. Sefo Ankara konserine ilgi oldukça büyük.

Sefo konseri ücretsiz mi?

5-9 Ekim tarihleri arasında Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan ‘Tam Bana Göre Festival' kapsamında ünlü şarkıcılar da sahneye çıkacak. 5 Ekim'de Sefo konserine on binlerce vatandaşın katılması bekleniyor. Sefo konserine katılım ücretsiz. Tüm vatandaşlar konsere davetlidir.

Tam Bana Göre Festival'e nasıl gidilir?

Metro ile Akköprü durağında inip 2 dakika yürüyerek veya Başkentray ile Ankara YHT Garı'nda inip, 10 dk yürüyerek siz de eğlenceye ulaşabilirsiniz.

Ankara Millet Bahçesi konserleri

.