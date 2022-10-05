5 Ekim Ankara Aydilge konseri ne zaman, saat kaçta? Aydilge Ankara konseri nerede? Ankara Millet Bahçesi Aydilge konseri ücretsiz mi? soruları Ankaralı müzik severler tarafından sorulmaya başlandı. Sesi ve şarkıları ile sevilen şarkıcı Aydilge 5 Ekim Çarşamba günü Ankara'da ‘Tam Bana Göre Festival’ kapsamında konser verecek. Peki Ankara Aydilge konseri ne zaman ve nerede yapılacak?

5 Ekim Ankara Aydilge konseri ne zaman, saat kaçta? Aydilge Ankara konseri nerede? Ankara Millet Bahçesi Aydilge konseri ücretsiz mi? soruları Ankaralı müzik severler tarafından sorulmaya başlandı. Sesi ve şarkıları ile sevilen şarkıcı Aydilge 5 Ekim Çarşamba günü Ankara'da 'Tam Bana Göre Festival' kapsamında konser verecek. Peki Ankara Aydilge konseri ne zaman ve nerede yapılacak?

Ankara'da ‘Tam Bana Göre Festival' Cumhrubaşkanı Erdoğan'ın da katılımı ile 5 Ekim Çarşamba günü başladı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Sevgili Ankaralılar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemizin dört bir yanındaki gençlerine, tüm genç yüreklere selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Festivalin Ankaralılara, tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ankara yaklaşık 300 etkinliğe ev sahipliği yapacak. Birbirinden içerikli programlar icra edilecek." dedi. Ankara'da festival kapsamında çok sevilen şarkıcılar da konser verecek. Ankara'da 5 Ekim'de Aydilge şarkılarını hayranları için seslendirecek. Konsere yetişmek isteyenler ise 5 Ekim Ankara Aydilge konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Aydilge Ankara konseri nerede yapılacak? sorularına yanıt aramaya başladı.

5 Ekim Ankara Aydilge konseri ne zaman, saat kaçta?

Ankara'da 5 Ekim'de şarkıları ve tarzı ile sevilen şarkıcılardan Aydilge konser verecek. 'Tam Bana Göre Festival' kapsamında sevenleri ile bir araya gelecek olan Aydilge 5 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'de konser verecek. Konserin 1 buçuk saat civarı sürmesi bekleniyor.

Aydilge Ankara konseri nerede?

Ünlü şarkıcı Aydilge 5 Ekim'de Ankara Millet Bahçesi'nde konser verecek. Konsere binlerce kişinin katılması bekleniyor. Aydilge sevenlerine unutulmaz bir gün yaşatacak.

5 Ekim Ankara Millet Bahçesi Aydilge konseri ücretsiz mi?

'Tam Bana Göre Festival' kapsamında Ankara'da sevenleri ile buluşacak Aydilge unutulmaz şarkılarını seslendirecek. Aydilge konseri ücretsiz olacak. 5 Ekim Ankara Aydilge konserine tüm vatandaşlar davetli oalcak.

Tam Bana Göre Festival'e nasıl gidilir?

Metro ile Akköprü durağında inip 2 dakika yürüyerek veya Başkentray ile Ankara YHT Garı'nda inip, 10 dk yürüyerek siz de eğlenceye ulaşabilirsiniz.