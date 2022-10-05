CANLI MAÇ YAYINI | Bucaspor 1928 - Sarıyer maçını canlı izle

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta 8.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bucaspor 1928 kendi saha ve seyircisi önünde İstanbul ekibi Sarıyer'i konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Bucaspor 1928 - Sarıyer maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?