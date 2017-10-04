A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı
04.10.2017 21:47:56
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İzlanda ve Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Antalya kampındaki hazırlıklarını tamamladı.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İzlanda ve Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Antalya kampındaki hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların hırslı gözüktüğü belirtildi.
Antrenmanın son bölümünde yapılan şut çalışmasında ise neşeli anların yaşandığı aktarıldı.
İdmanı TFF Başkan Vekili Ali Dürüst ve Genel Sekreter Kadir Kardaş'ın da izlediği bildirildi.
A Milli Takım kafilesi, yarın özel uçakla Antalya'dan Eskişehir'e geçecek.