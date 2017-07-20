20.07.2017 11:45:08

Yıldırım: Kıbrıs Türk'ünün hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz!

Başbakan Binali Yıldırım, Lefkoşa'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıldönümü töreninde konuştu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının işbirliği için bir fırsat olduğunu düşündüğünü belirten Binali Yıldırım "Kıbrıs Rum tarafının tek yanlı adımlarını çözümsüzlüğü teşvik eder niyette bulduklarını" belirtti.



Binali Yıldırım, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının işbirliği için bir fırsat olduğunu düşünmektedir ancak Rum tarafının tek yanlı adımları zamansız, tehlikeli ve çözümsüzlüğü teşvik eden özelliktedir. Rum tarafının yıllardır devam eden uzlaşmaz, anlaşmaz siyasetinin bedelinin Kıbrıs Türk'üne ödetilmesi ciddi bir çelişki, büyük bir haksızlıktır. Bu sebeple Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız, dayanaksız kısıtlamalara son verecek adımlar artık vakit geçirilmeden atılmalıdır. Ancak ister bu yönde adım atılsın, isterse atılmasın, Kıbrıs Türk halkının yaşam seviyesini daha da ileriye götürecek kudret ve iradeye sahip olduğumuzu bir kez daha buradan ilan ediyorum. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz'deki uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğini bir kez daha ifade eder ve özellikle bu noktada tüm tarafların daha sorumlu davranmasını öneririm."

TÜRKİYE TEPKİLİ

Bu ayın başında Türk ve Rum tarafları arasında İsviçre'deki çözüm görüşmeleri devam ederken, Kıbrıs yönetiminin rezervlerde sondaj yapmak üzere ada çevresine sondaj platformu göndermesi Türkiye'nin tepkisine neden olmuştu. Geçtiğimiz hafta Türkiye, Gökçeada isimli fırkateyni, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs yönetimi adına sondaj yapacak gemiyi izlemek üzere bölgeye göndermişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta yaptığı açıklamada, "Kıbrıs etrafındaki her türlü rezervde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkı var. Buna karşı atacağımız adımlar olacak" demişti.