19.07.2017 17:57:34

Yeni Adalet Bakanı Abdülhamit Gül kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. AK Parti Olağanüstü Kongresi sonrası yenilenen MYK toplantısı ile birlikte yeni Adalet Bakanı AK Parti Gaziantep milletvekili olan Abdülhamit Gül oldu. Abdülhamit Gül kimdir?

Başbakan Binali Yıldırım, kabine listesini bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Listeye göre Yeni Adalet Bakanı Abdülhamit Gül oldu. Peki Abdulhamit Gül kimdir?

ABDÜLHAMİT GÜL KİMDİR?

AK Parti Genel Sekreteri olan Abdulhamit Gül 12 Mart 1977 tarihinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğdu. Baba adı Cemil, anne adı ise Saliha olan Gül, ilköğrenimini Cumhuriyet İlkokulunda tamamladı. Lise eğitimini Nizip ve Oğuzeli İmam Hatip Liselerinde sürdüren Abdülhamit Gül, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Lise yıllarından itibaren STK'ların çeşitli gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. 1999-2001 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Aynı zamanda Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) üyesi olan Abdülhamit Gül, Ankara'da serbest avukatlık yaptı.

Siyasi ve güncel konularda yazı çalışmaları da bulunan Gül'ün; Milli Gazete, Star Gazetesi, Gençlik Dergisi, Edebiyat Ortamı Dergilerinde makaleleri, denemeleri yayınlandı. Siyasi çalışmalarına sırasıyla Refah ve Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. 2003-2010 tarihlerinde Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü.

2010-2012 yıllarında Has Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Ankara İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Abdülhamit Gül, AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK üyesi seçildi. Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

14 Nisan 2014 tarihinde AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Sonraki dönemde 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan milletvekili genel seçiminde 25. Dönem Gaziantep Milletvekili olarak seçildi.

AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden MKYK üyeliğine seçilen Abdülhamit Gül, 13 Eylül 2015 tarihinde AK Parti Genel Sekreteri olarak görevlendirilmiştir. Evli ve 3 çocuk babası olan Abdülhamit Gül, 1 Kasım 2015 milletvekili genel seçiminde 26. Dönem Gaziantep Milletvekili olarak seçilmiştir.