Uçuşlara sis engeli; İşte iptal edilen uçak seferleri
Uçuşlara sis engeli geldi. İstanbul'da iki gündür etkili olan sis nedeniyle THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan planlanan 20'den fazla iç hat tarifeli uçak seferi iptal edildi. İşte iptal edilen uçuşlar ve . Mart 2017 için iptal edilen uçak seferleri
Türk Hava Yolları THY sis nedeniyle iptal edilen 20'nin üzerinde uçak seferi olduğunu duyurdu. İstanbul'da iki gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle iptal edilen uçuşlar var. Bu kapsamda THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan 9 iç hat uçuş seferinin sisten dolayı iptal edildiğini duyurdu.
İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ ŞİMDİLİK 20'Yİ BULDU
THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün söz konusu havalimanında yaşanması beklenen sis nedeniyle iç hatta 9 tarifeli sefer yapılamayacak.
Yolcular, seyahatlerinden önce uçuşlarıyla iptal edilen uçak seferleriyle ilgili son durumu "www.thy.com" adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecek. Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den yapılan açıklamada, havalimanında beklenen sis nedeniyle dün ve bugün, saat 21.00 ila 10.00 arasında planlanan seferlerin yüzde 10 oranında azaltılacağı ifade edilmişti.
İŞTE İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ
|28/02/2017
|TK 2913
|(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı
|21:10
|(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı
|22:25
|28/02/2017
|TK 2981
|(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı
|22:10
|(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı
|23:15
|28/02/2017
|TK 7257
|(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı
|21:40
|(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı
|22:45
|28/02/2017
|TK 7258
|(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı
|23:05
|(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı
|00:10
|28/02/2017
|TK 7263
|(ADA) Adana Havalimanı
|21:10
|(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı
|22:45
|28/02/2017
|TK 7264
|(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı
|22:30
|(ADA) Adana Havalimanı
|23:55
|28/02/2017
|TK 7273
|(GZT) Gaziantep Havalimanı
|21:10
|(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı
|22:50
|28/02/2017
|TK 7286
|(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı
|19:10
|(KYA) Konya Havalimanı
|20:25
|28/02/2017
|TK 7287
|(KYA) Konya Havalimanı
|20:55
|(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı
|22:15
|28/02/2017
|TK 7297
|(ASR) Kayseri Havalimanı
|21:05
|(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı
|22:30
|28/02/2017
|TK 7320
|(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı
|20:20
|(DNZ) Denizli Çardak Havalimanı
|21:20
|28/02/2017
|TK 7321
|(DNZ) Denizli Çardak Havalimanı
|21:50
|(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı
|23:00
|28/02/2017
|TK 7409
|(ERZ) Erzurum Havalimanı
|19:55
|(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı
|21:55
|28/02/2017
|TK 7435
|(TZX) Trabzon Havalimanı
|21:05
|(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı
|22:55
|28/02/2017
|TK 7438
|(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı
|22:30
|(TZX) Trabzon Havalimanı
|00:15
|28/02/2017
|TK 7624
|(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı
|19:10
|(ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı
|20:50
|28/02/2017
|TK 7625
|(ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı
|21:20
|(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı
|22:55
|01/03/2017
|TK 7439
|(TZX) Trabzon Havalimanı
|06:30
|(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı
|08:25
|01/03/2017
|TK 7265
|(ADA) Adana Havalimanı
|06:15
|(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı
|07:55
|01/03/2017
|TK 2964
|(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı
|08:00
|(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı
|09:00
|01/03/2017
|TK 2904
|(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı
|07:30
|(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı
|08:35
|01/03/2017
|TK 7292
|(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı
|07:00
|(ASR) Kayseri Havalimanı
|08:25
|01/03/2017
|TK 7260
|(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı
|07:00
|(ADA) Adana Havalimanı
|08:25
|01/03/2017
|TK 7400
|(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı
|09:00
|(ERZ) Erzurum Havalimanı
|10:50
|01/03/2017
|TK 7270
|(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı
|07:00
|(GZT) Gaziantep Havalimanı
|08:35
|01/03/2017
|TK 7422
|(SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı
|07:00
|(TZX) Trabzon Havalimanı
|08:45