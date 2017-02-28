01.03.2017 09:08:00

Uçuşlara sis engeli; İşte iptal edilen uçak seferleri

Uçuşlara sis engeli geldi. İstanbul'da iki gündür etkili olan sis nedeniyle THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan planlanan 20'den fazla iç hat tarifeli uçak seferi iptal edildi. İşte iptal edilen uçuşlar ve . Mart 2017 için iptal edilen uçak seferleri

Türk Hava Yolları THY sis nedeniyle iptal edilen 20'nin üzerinde uçak seferi olduğunu duyurdu. İstanbul'da iki gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle iptal edilen uçuşlar var. Bu kapsamda THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan 9 iç hat uçuş seferinin sisten dolayı iptal edildiğini duyurdu.

İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ ŞİMDİLİK 20'Yİ BULDU

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün söz konusu havalimanında yaşanması beklenen sis nedeniyle iç hatta 9 tarifeli sefer yapılamayacak.

Yolcular, seyahatlerinden önce uçuşlarıyla iptal edilen uçak seferleriyle ilgili son durumu "www.thy.com" adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecek. Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den yapılan açıklamada, havalimanında beklenen sis nedeniyle dün ve bugün, saat 21.00 ila 10.00 arasında planlanan seferlerin yüzde 10 oranında azaltılacağı ifade edilmişti.

İŞTE İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ





28/02/2017 TK 2913 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 21:10 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 22:25 28/02/2017 TK 2981 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 22:10 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 23:15 28/02/2017 TK 7257 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 21:40 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 22:45 28/02/2017 TK 7258 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 23:05 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 00:10 28/02/2017 TK 7263 (ADA) Adana Havalimanı 21:10 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 22:45 28/02/2017 TK 7264 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 22:30 (ADA) Adana Havalimanı 23:55 28/02/2017 TK 7273 (GZT) Gaziantep Havalimanı 21:10 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 22:50 28/02/2017 TK 7286 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 19:10 (KYA) Konya Havalimanı 20:25 28/02/2017 TK 7287 (KYA) Konya Havalimanı 20:55 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 22:15 28/02/2017 TK 7297 (ASR) Kayseri Havalimanı 21:05 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 22:30 28/02/2017 TK 7320 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 20:20 (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı 21:20 28/02/2017 TK 7321 (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı 21:50 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 23:00 28/02/2017 TK 7409 (ERZ) Erzurum Havalimanı 19:55 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 21:55 28/02/2017 TK 7435 (TZX) Trabzon Havalimanı 21:05 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 22:55 28/02/2017 TK 7438 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 22:30 (TZX) Trabzon Havalimanı 00:15 28/02/2017 TK 7624 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 19:10 (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı 20:50 28/02/2017 TK 7625 (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı 21:20 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 22:55 01/03/2017 TK 7439 (TZX) Trabzon Havalimanı 06:30 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 08:25 01/03/2017 TK 7265 (ADA) Adana Havalimanı 06:15 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 07:55 01/03/2017 TK 2964 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 08:00 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 09:00 01/03/2017 TK 2904 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 07:30 (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı 08:35 01/03/2017 TK 7292 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 07:00 (ASR) Kayseri Havalimanı 08:25 01/03/2017 TK 7260 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 07:00 (ADA) Adana Havalimanı 08:25 01/03/2017 TK 7400 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 09:00 (ERZ) Erzurum Havalimanı 10:50 01/03/2017 TK 7270 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 07:00 (GZT) Gaziantep Havalimanı 08:35 01/03/2017 TK 7422 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 07:00 (TZX) Trabzon Havalimanı 08:45