19.02.2017 19:18:55

TFF 1. Lig

TFF 1. Lig

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TFF 1. Lig'de Balıkesir derbisi heyecanı yaşanıyor. Balıkesirspor kendi saha ve seyircisi önünde ezeli rakibi Bandırmaspor'u ağırlarken, maçın ilk yarısı 3-0 Balıkesirspor'un üstünlüğü ile sona erdi.