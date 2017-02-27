28.02.2017 04:41:43

Taksim'de apartman boşluğuna düşen otel çalışanı öldü

Taksim'de bir otelin gece sorumlusu, iş yerinin çatısından bitişikteki binanın apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Beyoğlu ilçesi Kocatepe Mahallesi Abdülhak Hamit Caddesi'nde bir otelde gece sorumlusu olarak çalışan Abdullah Önder (50), kontrol etmek için çıktığı otelin çatısında dengesini yitirerek bitişikte bulunan binanın apartman boşluğuna düştü.

Duydukları sesler üzerine söz konusu yeri kontrol eden ve hareketsiz yatan Önder'i gören mesai arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Önder'in öldüğünü belirledi.

Bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa konulan ceset, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.