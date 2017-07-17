17.07.2017 09:00:56

Ruhani'nin kardeşi tutuklandı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi ve aynı zamanda yardımcısı olan Hüseyin Feridun, 'mali suçlar' nedeniyle tutuklandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi ve aynı zamanda yardımcısı olan Hüseyin Feridun, "mali suçlar" nedeniyle yargılandığı davada para cezasını ödememesinin ardından tutuklandı. Ayrıca Muhafazakarlar, Feridun'un sıfır faizle kredi almak ve Ruhani'nin görevden aldığı bir banka müdürünün göreve getirdiği suçlarından da yargılanmasını istediğini bildirdi.