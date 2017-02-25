25.02.2017 19:40:51

Rejimden açıklama: Humus'un intikamı alınacak

Suriye rejimi Humus’a gerçekleştirilen saldırnın “intikamı”nın alınacağını açıkladı.

TİMETURK I HABER MERKEZİ

Melahat KEMAL

Suriye rejimi, bugün sabah saatlerinde Humus il merkezinin Guta ve El Mahatta bölgelerindeki iki güvenlik merkezine gerçekleştirilen saldırıların “intikamı”nın alınacağını söyledi.

Şam hükümetinin BM öncülüğündeki Cenevre barış toplantılarının temsilcisi Beşar Caferi Humus'a gerçekleştirilen saldırılar hakkında “Saldırılar Cenevre'ye gönderilmiş açık bir mesajdır. Onlara bu mesajın alındığını söylemek ve intikamının alınmadan bırakılmayacağını ifade etmek isteriz” dedi.

Bu sabah saatlerinde Humus il merkezinin Guta ve El Mahatta bölgelerindeki iki güvenlik merkezine gerçekleştirilen saldırılarda 32 kili hayatını kaybetmiş ve 24 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıyı üstlenen Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm yaptığı açıklamada eylemin rejimin Vaer, İdlib ve Şam'a düzenlediği saldırılara misilleme olduğunu belirtti.