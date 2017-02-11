11.02.2017 15:10:01

PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor

PYD ile Esed rejimi arasında Halep’in kuzeyindeki bölgelerin rejime devri hakkında anlaşmaya varıldı.

TİMETURK I HABER MERKEZİ

Melahat KEMAL

PKK'nın Suriye kolu PYD ile Esed rejimi arasında, Halep'in kuzeyinde PYD'nin ele geçirdiği bölgelerin Esed rejimine devri konusunda anlaşmaya varıldı.

Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre PYD'nin Halep'in kuzeyinde muhaliflerden ele geçirdiği Tel Rıfat, Minag köyü ve hava üssü, Tel Cibbin, Mayer yerleşimleri Esed rejiminin idaresine teslim edilecek.

Anlaşma kapsamında Halep'in kuzey kırsalında bulunan ve şu anda PYD'nin kontrolüne geçmiş bulunan irili ufaklı birçok köy Esed rejiminin PYD'yi koruması karşılığında rejime verilecek.

FIRAT KALKANI'NA KARŞI İTTİFAK

PYD'yi böyle bir anlaşmaya iten sebebin Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında ÖSO'nun elde ettiği başarılar olarak ifade ediliyor.

Fırat Kalkanı Harekatı'na karşı Rusya korumasındaki Esed rejiminin PYD ile anlaşarak bölgede Türkiye ve ÖSO iş birliğine karşı faaliyet yürüteceği düşünülüyor.

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