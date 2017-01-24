24.01.2017 23:36:44

PKK'dan Şengal'de yeni hamle!

PKK'nın Şengal'de üçüncü bir eğitim devresi başlattığı belirtildi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



IŞİD ile savaşmak adına bölgeye gelen fakat buraya yerleşen PKK'nın dağda yeni bri eğitim devresi başlattığı bildirildi.



Rudaw'a göre örgütün aktif faaliyet gösteren birlikleri Ezdihan Özel Kuvvetleri'nin başlattığı belirtien eğitime "Şehit Doğa" adı verildi.



KAYMAKAMDAN TEPKİ



Şengal Kaymakamı Mehma Halil ise PKK'ya tepki gösterdi. Halil, oluşturulan güçlerin Şengal'deki sorunları derinleştirdiğini ifade ederek, Şengal'deki iç çekişmeleri dışarıya taşıma girişimlerinin, bölgenin yeniden yapılandırılması ve istikrarına yönelik olmadığını belirtti. Halil, “PKK'den bunu yapmamasını talep ediyoruz” dedi.



Şengal'de açılan yaraların sarılmaya ve yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Mehma Halil, PKK'nin Şengal'deki varlığının, yeni askeri güç ve grupların kurulmasının sorunları büyüteceğini söyledi.



KOALİSYONDNA AÇIKLAMA



IŞİD'e karşı oluşturulan Koalisyon Sözcüsü, ABD'li Albay John Dorrian dün yaptığı açıklamada, PKK'nin Musul'un Şengal ilçesinden çıkarılması için Irak Hükümeti'yle görüştüklerini ve görüşmelerinin devam edeceğini söylemişti.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, 28 Aralık 2016'da yaptığı açıklamada, "PKK'nin oradaki varlığı uzlaşmanın önündeki ana engel" diyerek,"ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı PKK'nin Şengal'de herhangi bir rolü olmamalı" ifadesini kullanmıştı.



Başbakan Neçirvan Barzani ise, PKK'nin Şengal'den çekilmemesi halinde “askeri güce” başvurabilecekleri uyarısında bulunmuştu.



Başbakan Veysi Kaynak da "Barzani, Şengal'deki PKK varlığı konusunda başarılı olmazsa gereğini TSK yapacak" demişti.



Bunun yanı sıra dün basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Veysi Kaynak'a katıldığını ifade etmişti.



HABERE GİTMEK İÇİN FOTOĞRAFA TIKLAYINIZ





YORUM YAZ Yorumunu Gönder